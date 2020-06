TrovApp ora ha anche il servizio di assistenza clienti

TrovApp, l’applicazione (ma è più un motore di ricerca) che supporta gli utenti dei dispositivi Huawei HMS nella ricerca delle app è cresciuta molto negli ultimi mesi. L’ultima novità ad arrivare in ordine di tempo è il servizio di assistenza clienti che rende Trovapp davvero facile da utilizzare. La nuova feature aiuterà l’utente nella ricerca e nell’installazione delle applicazioni; un vero e proprio servizio di assistenza help desk. Premendo sull’icona con le cuffie in alto a destra è possibile aprire una chat per chiedere aiuto. Si potrà richiedere supporto per qualsiasi necessità, dall’installazione delle app, agli aggiornamenti fino alle nuove funzionalità delle applicazioni presenti.

TrovApp raggiunge quota mille

TrovApp però non si ferma qui e infatti amplia il suo parterre di applicazioni arrivando a superare le mille unità. Gli applicativi sono catalogati in 16 categorie: finanza, istruzione, strumenti e social network le più richieste. Scaricabile gratuitamente dall’app store Huawei, al momento è disponibile per tutti i dispositivi Huawei HMS, dagli smartphone ai tablet. Tra i modelli di smartphone che possono vantare questa applicazione, oltre al Huawei P40 (nelle versioni Pro, Lite e Lite E), al MATE 30 Pro e al pieghevole Mate Xs, ci sono anche gli ultimi modelli: P40 LITE 5G, lo smartphone 5G per tutti, e Huawei Y6P e Y5P, i due nuovi prodotti della linea entry-level ideati . Anche sul nuovo tablet MatePad Pro è possibile scaricare Trovapp.