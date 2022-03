IOS 15.4 è arrivato su iPhone e iPad con importanti novità

Avviso per gli utenti iPhone: da ieri sera, Apple ha iniziato a distribuire iOS 15.4 su dispositivi compatibili. Tra le novità troviamo infine la possibilità di utilizzare Face ID con una mascherina, l’arrivo di nuove emoji o addirittura miglioramenti per le applicazioni Podcast oltre a vari fix.

FaceID e mascherina

Anche se molte restrizioni sulle mascherine sono ormai state allentate, sarà più facile utilizzare il proprio iPhone mentre lo si indossa per sbloccarlo. I possessori di iPhone 12 e iPhone 13 possono abilitare l’opzione per sbloccare iPhone con Face ID anche indossando una mascherina e persino gli occhiali.

La fotocamera TrueDepth è ora in grado di identificare il viso e i lineamenti intorno agli occhi. Questo sarà ovviamente meno preciso del solito riconoscimento Face ID, ma ha il pregio di essere sfruttato in qualsiasi condizione. E servirà anche per convalidare un pagamento con Apple Pay o per inserire password varie all’interno di siti web e applicazioni.

Green Pass nell’app salute

Ora è possibile aggiungere il certificato COVID UE nell’app Salute sull’iPhone e anche nel Wallet.

Nuove Emoji

Con iOS 15.4, la tastiera Emoji si arricchisce di una trentina di nuovi arrivi come: volti come il saluto militare, il volto sconvolto, gli occhi nascosti o annebbiati; uomini in gravidanza, gesti delle mani come il cuore con le dita, la mano tesa, strette di mano di tutti i colori o il cuore con due dita.

IPadOS 15.4: cambia la posizione del volume

Fino ad ora, solo l’iPad mini 6 aveva una funzione tanto sorprendente a prima vista quanto estremamente utile: cambiava la direzione dei pulsanti del volume a seconda della direzione di utilizzo. La funzione è ora disponibile per tutti gli iPad.

Universal Control disponibile

Una delle funzionalità più attese presentate al WWDC 2021 è finalmente disponibile. Il controllo universale (o Universal Control in inglese) permette di utilizzare lo stesso mouse per passare in modo intuitivo dallo schermo di un iPad a quello di un MacBook e viceversa.

Ora è disponibile con macOS 12.3 e iPadOS 15.4.

Facetime

Già lanciata su macOS Monterey, iPhone e iPad, la funzione SharePlay sta migliorando. Ora è possibile avviare una sessione di visualizzazione di video, film, musica e altro con gli amici direttamente dalle app supportate, senza doverli avviare dal servizio di videochiamata.

Altre funzionalità