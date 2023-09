IOS 17.1: è già arrivata la beta con nuove funzionalità per AirDrop, Apple Music e Dynamic Island

Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 17.1, la prossima versione di iOS 17, il sistema operativo rilasciato due settimane fa. Abbastanza per vedere l’arrivo delle funzionalità annunciate dal brand qualche mese fa, tra cui il nuovo AirDrop.

Un upgrade in arrivo

Mentre iOS 17 è stato rilasciato qualche settimana fa durante l’annuncio dell’iPhone 15, iOS 17.1 sta già muovendo i primi passi, almeno in versione beta. Chiunque può scaricarlo sugli iPhone compatibili con iOS 17 per testare le nuove funzionalità.

AirDrop a distanza

AirDrop ora funziona anche se gli iPhone si allontanano. Non c’è bisogno di stare accanto al tuo amico a cui invii le foto della serata con AirDrop. D’ora in poi è possibile effettuare trasferimenti tramite connessione cellulare o Wi-Fi. In questo modo si evita di dover stare fianco a fianco. La funzione deve essere abilitata nelle Impostazioni abilitando il pulsante “Fuori portata”. Per evitare di perdere la confezione, è necessario eseguire un’impostazione per autorizzare l’uso dei dati cellulari oltre al Wi-Fi.

NameDrop facilita la condivisione dei contatti

Un’altra nuova funzionalità, ma questa volta da NameDrop. Si tratta di una funzione che consente di condividere le schede dei contatti tra iPhone. NameDrop ora consente lo scambio di contatti tra un Apple Watch e un iPhone: affinché ciò funzioni, l’orologio connesso deve avere watchOS 10.1.

Preferiti su Apple Music

L’applicazione di streaming musicale di Apple è un po’ più completa. Gli utenti ora possono aggiungere brani e album ai preferiti su Apple Music. Per fare ciò, devi fare clic sui tre punti accanto a una canzone e poi sull’icona “Preferiti”. In futuro, Apple Music consentirà di avere playlist che riuniscano tutte le canzoni contrassegnate come tali. Sfortunatamente, questo non sembra essere disponibile in questa beta.

Personalizzazione delle playlist

Un’altra novità: nell’applicazione sono disponibili illustrazioni per personalizzare le playlist. Basta fare clic sui tre pulsanti accanto a uno di essi e fare clic su “Modifica”. L’immagine prende il nome della playlist e lo posiziona sopra un’illustrazione tra cui scegliere.

Dynamic Island ti informa sullo stato del flash

Una nuova animazione per Dynamic Island appare con questa beta di iOS 17.1. Mostra se la torcia sull’iPhone 14 Pro o iPhone 15 è accesa. È un’icona che appare a sinistra del punzone. Ti informa se si ha accidentalmente attivato il flash. Tutti i modelli con Dynamic Island sono compatibili. Cliccando sull’icona è possibile disattivare la lampada.

Altre migliorie nella beta di iOS 17.1

Oltre a tutto ciò, Apple ha apportato alcune modifiche più discrete alla sua prima beta di iOS 17.1.

Sfondi che si adattano meglio

È arrivata la funzione “Estensione”: ingrandisce automaticamente un’immagine che si è creata se non occupa l’intero schermo. Basta adattare qualsiasi immagine per posizionarla come sfondo.

Il controller N64 per Switch compatibile con iPhone

Non si può giocare ufficialmente a Super Smash Bros. su iPhone, ma almeno collegare il controller Nintendo Switch, N64.