iOS sta guadagnando terreno rispetto ad Android da 4 anni

Android si è fatto un nome nel tempo, dominando incontrastato il mercato degli smartphone. Ora, quasi 7 smartphone su 10 utilizzano questo sistema operativo.

Ma se si devono credere ai numeri forniti da StockApps, il predominio di Android sta cominciando a vacillare. Tanto che il sistema operativo è passato dal 77,32% di quota di mercato globale a luglio 2018 al 69,74% di quest’anno perdendo quasi l’8% di quota di mercato negli ultimi quattro anni.

Allo stesso tempo, iOS è arrivato a raccogliere quasi il 6% in più, passando dal 19,4% al 25,49% nello stesso periodo. C’è da dire che, ormai da tempo, Apple sta intensificando i suoi sforzi per rendersi sempre più accessibile, in particolare con prodotti come l’iPhone SE e l’iPad entry-level.

Un gap difficile da colmare

Perché Android è in declino? Secondo l’esperta finanziaria Edith Reads, questa perdita è dovuta alla concorrenza ancora maggiore di iOS. Tuttavia, non vede Android come una minaccia perché Google è riuscita a creare un divario quasi inattaccabile che non sarà facile da colmare.

In Europa, Android ha una quota di mercato del 69,32% quando iOS esegue “solo” il 30% degli smartphone. E’ un dominio spietato anche quello che Google esercita in Africa con l’84% degli smartphone utilizzati, l’81% nel continente asiatico e il 90% nel continente sudamericano. La lotta è più serrata in Nord America e Oceania, dove il sistema operativo di Apple conquista il primo posto con il 54% del mercato mentre Android non è molto indietro con quasi il 45%.

iOS rimane generalmente disponibile su prodotti più costosi della concorrenza. Ma questa nuova strategia Apple sembra dare buoni risultati. Questo dovrebbe senza dubbio convincere Cupertino a continuare il suo slancio e continuare i suoi sforzi per offrire prodotti più low cost in futuro.