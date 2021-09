iPad mini: design all-screen, chip A15 Bionic e connettività 5G con Apple Pencil

Apple ha presentato anche il suo nuovo iPad mini con display Liquid Retina da 8,3″ e quattro differenti finiture. Il tablet è mosso dal chip A15 Bionic, sarà disponibile sia in versione wifi sia con connettività 5G ed è stato dotato di fotocamere avanzate, con funzionalità di Inquadratura automatica. In più c’è il supporto per Apple Pencil (di 2a generazione).

Sarà in vendita a partire da venerdì 24 settembre.

Nuovo design all-screen in quattro finiture

iPad mini sarà disponibile nei colori rosa, galassia, viola e grigio siderale. Ha bordi sottili, uno schermo capace d raggiungere i 500 nit di luminosità, nuovi altoparlanti stereo in orizzontale e il Touch ID integrato nel pulsante superiore.

Il chip A15 Bionic

iPad mini è animato come detto dal chipset A15 Bionic, in grado di gestire persino le attività più complesse senza rallentamento né tantomeno gap di autonomia, che promette un’intera giornata di lavoro.

Le evolute funzioni di apprendimento automatico sono rese possibili da un Neural Engine 16-core e da nuovi acceleratori di machine learning nella CPU.

Fotocamere evolute

La fotocamera ultra-grandangolare frontale è stata aggiornata con un sensore da 12 Megapixel e un angolo di campo più ampio per integrare Inquadratura automatica, che sposta automaticamente la fotocamera per tenere sempre inquadrato l’utente anche quando si muove. Quando altri utenti partecipano alla chiamata, la fotocamera li rileva e diminuisce gradualmente lo zoom per includerli nella conversazione.

La fotocamera posteriore ha un sensore da 12 Megapixel con Focus Pixels e un diaframma con apertura maggiore per catturare immagini più nitide.

Connettività 5G per iPad mini

Il 5G approda anche su iPad mini e permette al tablet di raggiungere velocità di picco fino a 3,5Gbps. Grazie inoltre al supporto per Gigabit LTE e eSIM, iPad mini offre la massima versatilità quando si tratta di connessioni. Non solo: anche il Wi-Fi 6 assicura connessioni Wi-Fi ancora più veloci.

iPad mini ha ora una porta Usb Type-C per trasferimenti dati con velocità fino a 5Gbps, 10 volte superiori rispetto alla generazione precedente, e si connette a un vasto ecosistema di accessori, come fotocamere, dispositivi di archiviazione esterni e monitor fino a 4K.

iPadOS 15

iPadOS 15 introduce nuove funzioni. Fra queste segnaliamo:

Il nuovo layout dei widget per la schermata Home e la Libreria app consentono di personalizzare iPad mini e di organizzare le app in modo semplice.

Note si estende a livello di sistema con Nota rapida, e offre nuove modalità di collaborazione e organizzazione sia scrivendo sulla tastiera che con Apple Pencil.

L’app Traduci su iPad offre nuove funzioni che rendono le conversazioni ancora più semplici e naturali, come la funzione di traduzione automatica e la vista faccia a faccia.

L’esperienza di multitasking è ancora più intuitiva, rendendo funzioni come Split View e Slide Over più facili da scoprire, più semplici da usare e più potenti.

Testo live usa l’intelligenza on-device per riconoscere il testo nelle foto e permettere all’utente di svolgere l’azione necessaria. Per esempio, la foto dell’ingresso di un negozio potrebbe includere un numero di telefono e l’opzione per avviare la chiamata.

Con Full immersion gli utenti possono filtrare automaticamente le notifiche in base all’attività che stanno svolgendo: lavorare, leggere, fare esercizio, giocare o dormire.

Le chiamate FaceTime sono ora più naturali grazie all’audio spaziale e a una nuova modalità Ritratto. Con FaceTime di gruppo è possibile visualizzare i partecipanti in riquadri di dimensioni identiche in una nuova vista griglia.

Prezzo iPad mini: disponibilità, colori e prezzi

I modelli Wi-Fi di iPad mini hanno un prezzo a partire da 559 euro, mentre i modelli Wi-Fi + Cellular partono da 729 euro. Il nuovo iPad mini, con capacità di 64GB e 256GB, è disponibile nei colori rosa, galassia, viola e grigio siderale.

La Apple Pencil sarà invece in vendita separatamente a 135 euro.

iPad mini può già essere ordinato e diverrà disponibile a partire da venerdì 24 settembre.