Mancano all’appello 6 milioni di iPhone Pro, a causa dei problemi di Foxconn

Secondo quanto riporta Bloomberg, i recenti disordini nello stabilimento cinese Foxconn di Zhengzhou, di cui vi abbiamo dato notizia sabato, comporteranno un deficit di circa 6 milioni di unità di iPhone 14 Pro.

La cifra si basa sulle dichiarazioni di persone che hanno conoscenza con le operazioni di assemblaggio di Apple.

Il numero esatto deve ancora essere determinato e dipenderà da come Foxconn gestirà la situazione nelle prossime settimane. Lo stabilimento Foxconn di Zhengzhou è l’impianto di produzione principale dove si assemblano i modelli della serie iPhone 14 Pro.

Apple ha già rilasciato una dichiarazione ufficiale all’inizio di questo mese confermando i ritardi nelle consegne dei suoi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Alcuni rivenditori – come la catena Best Buy – hanno già avvertito che i modelli della serie iPhone 14 Pro potrebbero scarseggiare durante le festività natalizie. Anche la capacità di produzione delle versioni iPhone 14 e 14 Plus è stata ridotta di 3 milioni di unità, ma in questo caso a causa della scarsa domanda da parte dei consumatori.