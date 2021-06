IPhone 14 Max avrà il prezzo più basso di sempre per un iPhone di grandi dimensioni

Gli analisti del settore smartphone stanno già provando a prevedere il 2022. In particolare è Ming-Chi Kuo, specialista in materia Apple, a fare la sua previsione sul prossimo iPhone 14.

Secondo l’analista, Cupertino rilascerà quattro modelli entro la fine del 2022 ma, dopo l’iPhone 13 mini, non ci sarà più nessun modello così compatto e avremo a che fare con iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e un iPhone 14 Pro Max.

In termini di dimensioni dello schermo, le due versioni max cercherebbero diagonali imponenti di 6,7 pollici contro 6,1 pollici per le altre due varianti. Inoltre, Ming-Chi Kuo, parla di diverse “novità” per l’iPhone del 2022, tra i quali un lettore di impronte digitali posto nello schermo. Ricordiamo che i telefoni di fascia alta di Apple fanno affidamento su Face ID.

Troveremo poi una fotocamera principale la cui definizione salirebbe a 48 megapixel su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Tuttavia, è l’iPhone 14 Max, a priori più modesto, che riserva la sorpresa più interessante.

Questo modello offrirebbe infatti il ​​” prezzo più basso di sempre per un iPhone di grandi dimensioni ” da 6,7 ​​​​pollici per un prezzo al di sotto dei 900 dollari negli Stati Uniti, circa 750 euro tasse escluse. Per fare un confronto, oggi, l’iPhone 12 Pro Max ha un prezzo di partenza in Italia pari a 1.189€