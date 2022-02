iPhone 14 potrebbe integrare la maggior quantità di Ram mai utilizzata da Apple

Gli iPhone hanno in media una quantità di Ram inferiore rispetto agli smartphone Android. Il fatto non rappresenta in sé un problema particolare, poiché iOS, il sistema operativo di Apple, è più parco nel consumo di memoria rispetto ad Android, tanto che sono in molti a chiedersi come potrebbe performare un iPhone se avesse maggior potenza di memoria, soprattutto nell’esercizio delle attività più impegnative.

La risposta a questo quesito potrebbe arrivare con l’iPhone 14. Alcune indicrezioni apparse sul social network coreano Naver affermano infatti che l’iPhone 14 Pro potrebbe integrare 8 GB di Ram.

Un record, visto che in precedenza gli iPhone hanno raggiunto al massimo i 6 GB di Ram. Si tratterebbe di un taglio di memoria del tutto inedito per l’iPhone, anche se non sarebbe ritenuto sufficiente per un top di gamma Android, a cui il mercato richiede oggi almeno 12 GB (gli 8G di memoria si vedono ormai sui dispositivi fascia media).

Apple ce lo dirà?

Interessante notare che qualora anche Apple decidesse di aumentare la Ram dell’iPhone 14 di 2 GB rispetto al suo predecessore, ci sono buone probabilità che non lo comunichi ufficialmente.

Ogni anno, al lancio di un nuovo iPhone, Apple descrive in dettaglio la maggior parte delle features e specifiche, nonché le funzionalità più accattivanti, ma alcuni aspetti tecnici rimangono sempre un po’ misteriosi, almeno inizialmente. Ad esempio, l’azienda di Cupertino non comunica la capacità della batteria e solo i primi tecnici che aprono lo smartphone riescono a conoscerla. La Ram è un altro di quelli aspetti che Apple generalmente non rivela e che solo uno smontaggio è in grado di scoprire.

Quindi potremmo dover aspettare fino a dopo il lancio di iPhone 14 per sapere se i modelli Pro e Pro Max avranno 8 GB di Ram o se terranno fede ai vecchi tagli di memoria.