IPhone 14 Pro si mostra in nuove foto ed è senza notch

A sei mesi dal lancio del modello numero tredici, l’iPhone 14 è oggetto di numerose fughe di notizie. La maggior parte delle indiscrezioni puntano nella stessa direzione: assisteremo alla scomparsa del notch sui modelli Pro a favore di due piccole “bolle”, una rotonda e classica per la fotocamera, l’altra ovale per il sistema Face ID.

Questa prospettiva ha ispirato Technizo Concept che ha prodotto una serie di rendering 3D per il sito olandese Let’s Go Digital, abbastanza per avere un’idea ancora più precisa di come dovrebbe essere l’iPhone senza notch.

Caricando il video, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di YouTube.

Scopri di più Carica il video Sblocca sempre YouTube

Secondo l’analista Jeff Pu, citato da 9to5Google, l’iPhone è entrato nella sua fase di test di convalida tecnica. In altre parole, la fase del prototipo è finita, e probabilmente verrà confermato il design definitivo del telefono.

L’analista conferma che i due modelli di fascia alta, l’iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, avranno entrambi un sensore principale con una definizione più elevata e pari a 48 Megapixel, contro i 12 Megapixel attuali. Sempre secondo Jeff Pu, il nuovo chip A16 potrebbe essere più grande dell’A15, nonostante il possibile passaggio al processo produttivo a 4 nm.

Quanto all’arrivo di un modulo periscopio, l’analista contraddice le dichiarazioni di Ming-Chi Kuo affermando che l’arrivo di uno zoom X5 dovrà attendere la prossima generazione.