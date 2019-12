L’iPhone XR, annunciato da Apple a settembre 2018, è stato lo smartphone più venduto in tutto il mondo nel terzo trimestre del 2019, secondo un rapporto di Counterpoint Research.

Il dispositivo di Apple ha conquistato una quota di mercato del 3% ed è rimasto lo smartphone più venduto in ogni trimestre a livello globale fin dal 4° trimestre 2018 (in pratica dalla sua uscita nei negozi).

Counterpoint riferisce che l’iPhone XR da solo ha contribuito a oltre un quarto delle vendite totali di Apple durante il trimestre, facendone lo smartphone più venduto dell’azienda di Cupertino in tutti i mercati.

Apple, che da tempo ormai non fornisce più i dati di vendita dei propri smartphone, ha nel corso del tempo modificato i prezzi di iPhone XR in Cina e in altre regioni per mantenere forte la domanda durante il trimestre.

All’iPhone XR si è aggiunto l’iPhone 11 annunciato a settembre di quest’anno, che ora vanta una quota di mercato dell’1,6%.



L’elenco dei 10 migliori smartphone più venduti comprende tre modelli di Samsung e tre di Oppo, un dispositivo di Xiaomi, il Redmi 7A, e uno di Huawei, il P30 (uscito sul mercato la scorsa primavera e ancora oggi uno dei modeli di punta del produttore di Shenzhen).



Secondo Counterpoint la performance del modello Redmi 7A (by Xiaomi) è stata possibile grazie alle forti vendite ottenute in India, Paese che ha contribuito a oltre la metà delle vendite totali durante il terzo trimestre del 2019.



Il Huawei P30 si classifica al decimo posto della classifica redatta da Counerpoint, ma bisogna osservare come si tratti dell’unico top di gamma di fascia premium di tutta la top ten.

Report completo: qui