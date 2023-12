iQOO Neo9 in arrivo il 27 dicembre con chip per e-sport

iQOO ha annunciato su Weibo l’arrivo della serie Neo9, che sarà lanciata il 27 dicembre. Questa includerò due telefoni, uno base e uno pro. Entrambi con un chip dedicato Q1 per gli e-sport.

iQOO Neo9 sarà accompagnato da chipset Snapdragon 8 Gen 2, mentre il Pro avrà un Dimensity 9300. Il nuovo chip Q1 è particolarmente interessante: grazie 8 (presumibilmente) a intelligenza artificiale, è in grado di “imparare” quali giochi l’utente utilizza di più, in modo da ottimizzarne il refresh rate e l’avvio. Tuttavia, per ora, la funzionalità è limitata a 135 giochi disponibili in Cina.

Alcune voci suggeriscono la combinazione di memoria degli smartphone: 12/256 GB, 16/256 GB, 16/512 GB e una versione di fascia alta con 16 GB di RAM e 1 TB di storage. La serie sarà disponibile in tre colori, fra cui una doppia opzione in rosso e bianco ma ci saranno anche versioni in blu o nero semplice, mantenendo il design a due fotocamere e la scritta Neo sotto le lenti.