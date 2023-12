Honor annuncia X8b, lo smartphone di fascia media dotato di “Magic Capsule”

Honor ha annunciato il suo nuovo smartphone della serie X, Honor X8b. Si tratta di un ottimo dispositivo di fascia media, dotato di memoria davvero capiente e fotocamere ottime.

Honor X8b presenta un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e una luminosità massima di 2.000 nits. Il pannello include anche la “Magic Capsule“, ovvero un comparto per la fotocamera selfie a forma di pillola in grado di fornire anche le notifiche. Una sorta di Dynamic Island, insomma. La fotocamera per selfie sarà a 50 MP, mentre il trio di fotocamere frontali è costituito da una principale da 108 MP, una ultragrandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP.

Il dispositivo è alimentato dal chipset Snapdragon 680 di Qualcomm con 8GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128/256/512GB. Come sistema operativo è presente MagicOS 7.2 basato su Android 13, mentre la batteria è da 4.500 mAh e supporta la ricarica da 35W.

L’Honor X8b sarà disponibile nei colori Glamorous Green, Titanium Silver e Midnight Black. Il prezzo riportato in Malesia (l’unico a ora conosciuto) parte da MYR 999 (circa 195 euro) per la versione da 8/128GB