iQOO Z6 Lite, il primo smartphone al mondo con il chip Snapdragon 4 Gen 1

Oggi è stato annunciato un nuovo smartphone economico, l’iQOO Z6 Lite. La particolarità è che sarà il primo smartphone a esibire un chip del tutto nuovo: si tratta del Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1.

Lo Snapdragon 4 Gen 1 non sarà potente quanto il nuovissimo 8+ Gen 1, ma sicuramente presenta molti miglioramenti rispetto agli altri chip della serie 400. Infatti è un SoC di 6 nm, con velocità di clock di 2 GHz e GPU più rapida del 18% rispetto ai modelli precedenti. E soprattutto, sarà compatibile con la rete 5G.

Passando alle specifiche del dispositivo in sé, l’iQOO Z6 Lite dispone di uno schermo LCD di 6,58 pollici con refresh rate di 120 Hz. Ci saranno due versioni, una con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria e l’altra con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria.

Il comparto fotografico posteriore impiega una fotocamera principale da 50 Megapixel e una macroscopica da 2 Megapixel. In quello anteriore invece c’è una selfie cam da 8 Megapixel. Infine, l’iQOO Z6 Lite possiede una batteria da 5.000 mAh e ricarica veloce da 18 W.

Per finire, il prezzo. Il modello base verrà a costare la cifra di 175€; quello più potente costa circa 192€. Al momento gli smartphone sono un’esclusiva in India, ma è probabile che arriveranno anche in altri paesi.