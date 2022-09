Osmo Action 3 ufficiale: il guanto di sfida a GoPro

In attesa dell’evento di GoPro con la nuova proposta 2022, il suo principale concorrente, DJI, ha deciso di prendersi la scena. L’azienda cinese ha infatti presentato la sua nuova fotocamera destinata all’azione, DJI Osmo Action 3.

DJI Osmo Action 3 propone due display touchscreen, nella parte posteriore della fotocamera e nella parte anteriore per tutti coloro che desiderano utilizzarla in modalità vlog con feedback dal proprio viso. Per questo utilizzo, DJI ha integrato anche tre microfoni per la registrazione stereo.

Inoltre viene fornito con una nuova batteria DJI da 1770 mAh che consente fino a 160 minuti di registrazione video, compatibile con temperature fino a -20°C e in grado di ricaricarsi completamente in 50 minuti. La custodia può essere utilizzata anche in acque profonde fino a 16 metri senza la necessità di una custodia impermeabile. È anche in grado di resistere a cadute fino a 1,5 m di altezza.

Stabilizzazione a 160 gradi

Per quanto riguarda la qualità dell’immagine, DJI annuncia di aver integrato un sensore di tipo 1/1.7 per registrare sequenze video fino a 4K a 120p. È inoltre integrata una modalità 4K 60p per limitare il riscaldamento in caso di temperature esterne elevate. Potremo anche contare sulla modalità di registrazione D-Cinelike per consentire la gradazione del colore e della luminosità in post-produzione.

Ricordiamo però che non si tratta di un formato flat, a differenza del D-log, assente dall’Osmo Action 3. Sul lato obiettivo, DJI segnala che offre un campo visivo di 155° e che l’action cam è in grado di effettuare uno zoom digitale fino a x4.

All-in sulla stabilizzazione

Come sempre, è sul sistema di stabilizzazione elettronico e sulle varie funzioni che si gioca la battaglia. Questo modello così tre modalità: RockSteady 3.0 offrirà una stabilizzazione classica, HorizonBalancing consentirà di correggere l’inclinazione orizzontale a 45° e HorizonSteady promette di mantenere un video orizzontale anche quando la telecamera viene ruotata di 360 gradi. Un sistema che ricorda la modalità di stabilizzazione ultra del Vivo X80 Pro.

Altre specifiche

Altre caratteristiche includono un nuovo sistema di supporto per video verticali, compatibilità modalità webcam, streaming Wi-Fi fino a Full HD a 30p, controllo vocale della telecamera o cambio rapido di modalità video personalizzati creati dall’utente.

Prezzo e uscita

Il DJI Osmo Action 3 è disponibile da questo mercoledì al prezzo di 359 euro nella versione base – con batteria, telaio protettivo, supporto adattatore e base adesiva. Viene offerto anche un bundle Osmo Action 3 Adventure a 459 euro e aggiunge due batterie aggiuntive, un supporto per adattatore e una custodia per batterie multifunzione.