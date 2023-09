iRobot presenta i nuovi Roomba ultra-intelligenti j9+ e Combo j9+

iRobot Corp, leader nel settore dei robot pulisci-pavimenti, ha presentato due dei suoi modelli più avanzati e potenti, in grado di risolvere i problemi dei robot concorrenti. Si tratta dell’aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ e l’aspirapolvere Roomba j9+. L’azienda ha inoltre mostrato il sistema operativo iRobot OS 7.0, che ridefinisce il concetto di “pulizia automatica” con l’aggiunta delle tecnologie Dirt Detective e SmartScrub.

iRobot OS 7

In base alle abitudini del cliente, alla sua casa e persino alle stagioni, il sistema operativo iRobot OS combina intuizioni e tecnologia per creare un’esperienza di pulizia personalizzata e adatta alle esigenze e preferenze dell’utente, dandogli anche il controllo direttamente dall’app iRobot Home. Con iRobot OS 7.0, iRobot introduce le nuove tecnologie digitali Dirt Detective e SmartScrub per Roomba Combo j9+ e Roomba j9+.

L’innovativa tecnologia Dirt Detective consente a Roomba Combo j9+ e Roomba j9+ di automatizzare i punti di pulizia in base alla cronologia, senza che debba pensarci il cliente. I robot, inoltre, imparano dalle missioni di pulizia precedenti per dare priorità alle stanze più sporche e regolare le impostazioni come l’aspirazione, i passaggi e il lavaggio.

Il sistema operativo può per esempio tenere traccia dello storico delle pulizie e della quantità di sporco per individuare le stanze che necessiteranno di maggiore attenzione durante la prossima attività di pulizia. In base alle stanze pulite l’ultima volta e allo sporco rilevato, può anche pulire automaticamente le stanze più sporche, quelle che non sono state pulite di recente e quelle che necessitano di maggiore attenzione. Infine viene creato un piano di pulizia personalizzato in base al tipo di stanza e di pavimento, garantendo automaticamente ai clienti una pulizia più profonda nelle stanze più frequentate e una pulizia più leggera in quelle meno.

Roomba Combo j9+

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ è progettato per eliminare polvere, peli di animali domestici e sporco. Il sistema di pulizia a 4 fasi e le esclusive doppie spazzole in gomma garantiscono un’aspirazione più potente del 100% e un’azione detergente efficace.

A differenza dei robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 della concorrenza che sollevano a malapena i loro panni, o non li sollevano affatto, la tecnologia D.R.I. (Dry Rug Intelligence) di iRobot fornisce ai clienti la certezza che Roomba Combo j9+ manterrà puliti e asciutti anche i tappeti a pelo lungo.

L’avanzata tecnologia con sistema operativo iRobot acquisisce una mappa accurata della casa 7 volte più velocemente 4 e assegna automaticamente i nomi alle stanze. Inoltre, consente a Roomba Combo j9+ di riconoscere e muoversi intorno a ingombri come scarpe, cavi, zaini, vestiti, cani, gatti e tanto altro, dando ai clienti una maggiore sicurezza di portare a termine il lavoro.

Roomba j9+

Sulla base di anni di ricerche sulla pulizia dei pavimenti, Roomba j9+ è dotato di una potenza di aspirazione superiore del 100%, di una batteria di maggiore durata e di un maggior numero di funzioni per animali domestici rispetto a qualsiasi altro aspirapolvere robot. Grazie alla tecnologia Carpet Boost, al sistema di pulizia a 3 fasi e alle doppie spazzole in gomma, Roomba j9+ rileva automaticamente il tipo di pavimento e regola la potenza pulente in modo da rimuovere perfettamente polvere, sporco e peli di animali domestici.

Una volta terminata la pulizia, Roomba j9+ ritorna nella piccola ed elegante Clean Base con sistema di smaltimento automatico dello sporco, dove si svuota automaticamente per un massimo di due mesi. Come Roomba Combo j9+, la tecnologia Dirt Detective consente a Roomba j9+ di analizzare le preferenze, le mappe e le tempistiche delle precedenti pulizie, in modo da poter dare automaticamente priorità alle stanze che necessitano di maggiore attenzione e personalizzare le impostazioni, come l’aspirazione e il numero di passaggi di pulizia, stanza per stanza.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo j9+ sarà disponibile da fine ottobre al prezzo di € 1.399. Il robot aspirapolvere Roomba j9+, invece, sarà disponibile da fine novembre al prezzo di € 999.