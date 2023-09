iPhone 14 Pro Max in super offerta su Amazon

Arrivano i nuovi iPhone 15 e, naturalmente, spuntano come funghi le occasioni per mettersi in tasca, con super sconti, i modelli della serie 14, usciti lo scorso anno.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del sottocosto di Esselunga, che offriva l’iPhone 14 Pro a 999 euro, ma solo sui suoi punti vendita fisici aderenti alla promozione e fino ad esaurimento scorte.

Ora è la volta di Amazon a offrire l’iPhone 14 Pro Max (il modello con 256 GB di archiviazione) con uno sconto di ben 320 euro.

Si tratta della versione Nero Siderale o Viola Scuro, due colorazioni eleganti alle quali Apple ci ha ormai abituato.

L’iPhone 14 Pro Max dispone di una scocca in vetro e metallo, ha un display Super Retina XDR da 6,7 pollici ed è mosso dal processore Apple A16 Bionic, con 256 GB di memoria di archiviazione e un’eccellente quantità di spazio per archiviare foto, video, app e dati personali.

L’iPhone 14 Pro Max è dotato di un avanzato sistema di fotocamera con tre obiettivi: il principale è da 48 Megapixel, coadiuvato da una camera ultragrandangolare da 12 Megapixel e da un teleobiettivo da 12 Megapixel.

Il dispositivo esegue iOS 16, l’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple, arricchito da una vasta gamma di app disponibili sull’App Store.

Dunque, se non volete perdere l’occasione, potete mettervi in tasca l’iPhone 14 Pro Max a 1.299 euro, ma solo su Amazon.