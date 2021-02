Jeff Bezos non è più il CEO di Amazon…

La notizia è ufficiale. Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi nel mondo con un patrimonio di 189,2 miliardi di dollari secondo le stime della rivista Forbes, non sarà più CEO di Amazon a partire dal terzo trimestre 2021.

Al suo posto si siederà Andy Sassy, veterano dell’azienda e attualmente alla guida della sezione Web Services di Amazon. Bezos rimarrà ovviamente in un ruolo chiave come quello di executive chairman, allenterà la presa sulla sua azienda miliardaria. I motivi pare siano da ricercarsi nei troppi impegni e in una vita frenetica che ormai sta un po’ stretta al vulcanico miliardario nato nel Nuovo Messico.

«Essere il Ceo di Amazon è una responsabilità profonda e consuma – ha dichiarato Bezos -. Quando hai una responsabilità del genere, è difficile prestare attenzione a qualcos’altro“.

In arrivo dunque nuovi progetti e probabilmente uno stile di vita che più si addice a uno degli uomini più ricchi del mondo, piuttosto che a un CEO seppure di un’azienda così importante.