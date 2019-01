Kaspersky scova sette vulnerabilità nell’IoT

Gli esperti di Kaspersky Lab hanno contribuito all’identificazione e alla risoluzione di sette vulnerabilità prima sconosciute nella suite ThingsPro – una piattaforma per l’IoT in ambito industriale, progettata per l’acquisizione di dati e l’analisi da remoto nei sistemi di controllo industriale (ICS).

ThingsPro: che cos’è?

ThingsPro Suite è una piattaforma per l’Internet of Things in ambito industriale che raccoglie automaticamente i dati dai dispositivi OT (Operational Technology), in esecuzione presso una struttura industriale, e li invia ad una piattaforma cloud per l’IoT per ulteriori analisi. Anche se queste piattaforme sono utili per semplificare l’integrazione e la manutenzione dell’universo IoT, in alcuni casi possono rivelarsi pericolose, a meno che non siano state sviluppate e integrate considerando eventuali problematiche a livello di sicurezza. Dal momento che queste soluzioni funzionano come punto di connessione fra i domini di sicurezza IT e OT, le vulnerabilità riscontrate al loro interno potrebbero dare agli attaccanti la possibilità di ottenere l’accesso alle reti industriali.

Le 7 vulnerabilità

In due settimane, i ricercatori dell’ICS CERT di Kaspersky Lab hanno condotto uno studio pre-concettuale del prodotto, testandolo alla ricerca di vulnerabilità che potessero essere sfruttate da remoto. In seguito a questo studio, sono state individuate sette vulnerabilità di tipo zero-day. Una delle più gravi potrebbe consentire ad un aggressore che sta agendo da remoto di eseguire qualsiasi comando sul gateway IIoT di destinazione. Un’altra vulnerabilità avrebbe potuto dare modo ai cybercriminali di ottenere privilegi di root, fornendo così la capacità di modificare anche la configurazione dei dispositivi.

“Moxa è un marchio affidabile e rispettato nel mondo dei sistemi industriali. Tuttavia, nonostante la vasta competenza ed esperienza dell’azienda, il suo nuovo prodotto presenta una serie di vulnerabilità; questa scoperta sottolinea l’importanza (anche per i leader del settore) di effettuare test di cybersicurezza appropriati. Invitiamo tutti gli sviluppatori di prodotti di ambito ICS ad agire in modo responsabile, effettuando regolari controlli sulle possibili vulnerabilità e affrontando la questione della sicurezza delle soluzioni per i sistemi industriali come una parte fondamentale ed essenziale del loro sviluppo”, ha dichiarato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab.

Per proteggere i sistemi di controllo industriale, Kaspersky Lab consiglia alle imprese di:

• Limitare l’accesso dei dispositivi gateway per l’IIoT a chi fa parte delle reti OT e IT dell’azienda, per quanto possibile;

• Limitare l’accesso ai dispositivi gateway IIoT dalla rete aziendale e da internet, per quanto possibile;

• Impostare il monitoraggio degli accessi da remoto alla rete OT aziendale, così come il monitoraggio dell’accesso ai singoli componenti ICS all’interno della rete OT (workstation, server e altre apparecchiature);

• Utilizzare soluzioni progettate per l’analisi del traffico e per rilevare, e prevenire, eventuali attacchi alla rete, ai confini della rete aziendale e della rete OT;

• Utilizzare soluzioni dedicate al monitoraggio e all’esecuzione di analisi approfondite del traffico sulla rete OT e rilevare eventuali attacchi sulle apparecchiature industriali;

• Garantire la sicurezza degli host sulle reti IT e OT aziendali, utilizzando soluzioni che proteggano da malware e attacchi informatici;

• Fornire un’adeguata formazione in tema di cyber-hygiene a dipendenti, partner e fornitori che hanno accesso alla rete OT dell’organizzazione;