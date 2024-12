La funzione di ricerca Circle to Search disponibile per gli smartphone Nothing

Funzione Circle to Search

La funzione Circle to Search di Google, lanciata all’inizio di quest’anno, offre un metodo innovativo e intuitivo per effettuare ricerche sullo smartphone. Consente agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni desiderate attraverso un semplice gesto. Gli utenti possono attivare la modalità tenendo premuto il pulsante Home nel caso di navigazione a tre pulsanti, oppure premendo a lungo sulla barra di navigazione per chi utilizza la navigazione a gesti. Tale flessibilità rende questa opzione accessibile e user-friendly, permettendo di ottimizzare l’esperienza di utilizzo del dispositivo.

Disponibilità della funzione per i modelli di smartphone Nothing

Circle to Search è ora attiva sui modelli Nothing Phone (2), Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (2a) Plus. Gli utenti di questi dispositivi possono sfruttare questa funzionalità per arricchire la loro interazione con lo smartphone.

La disponibilità della funzione è un passo significativo per migliorare la fruibilità delle risorse e dei servizi disponibili. Infatti, con l’introduzione della funzione su tre modelli, Nothing dimostra un ulteriore impegno verso l’innovazione e l’ottimizzazione della user experience.

Aggiornamento per l’uso di Circle to Search

Per utilizzare Circle to Search, è necessario che il Nothing Phone (2) sia aggiornato a Nothing OS 3.0, specificamente con il numero di build Pong-V3.0-241207-0124. Per il Phone (2a), il dispositivo deve essere aggiornato a Pacman-V3.0-241210-2057. Anche se il Phone (2a) Plus supporta la funzione, attualmente è disponibile solamente per le unità che seguono la beta PacmanPro-V3.0-241126-1448. Per gli utenti che riscontrano problemi anche dopo aver aggiornato, si consiglia di riavviare il dispositivo. Inoltre, Nothing ha comunicato che altri modelli, come il Phone (2a) venduto in Giappone, supporteranno la modalità di ricerca dopo un aggiornamento futuro a versioni successive di Nothing OS 3.0.