La gamma iPhone 12 sarà lanciata in due momenti diversi

Parliamo ancora di ritardi. Dopo quello del Pixel 4 è ora la volta degli iPhone 12. La scorsa settimana era stato proprio Luca Maestri, capo delle finanze di Apple ad ammettere che i dispositivi della Mela morsicata avrebbero potuto arrivare con un po’ di ritardo. Qualche settimana, non di più.

Oggi, a conferma di tale affermazione, arrivano nuove notizie riguardo ai problemi nella catena di approvvigionamento di Apple e di come ciò potrebbe influenzare il lancio degli iPhone 12.

La notizia è stata pubblicata da Digitimes che afferma che il lancio dei nuovi dispositivi sarà suddiviso in due fasi. Il primo stadio del lancio riguarderà i due iPhone da 6,1 pollici mentre il secondo i modelli da 6,7 pollici e 5,4 pollici.



Al momento non ci sono informazioni sulle date delle due fasi di lancio ma è molto probabile che per vedere nei negozi tutti i membri della famiglia iPhone 12 sarà necessario attendere almeno la fine di ottobre.