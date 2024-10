La moto business edition si espande: ecco moto g75 5G e ThinkPhone 25

Motorola ha annunciato di recente l’espansione della moto business edition. Un portfolio pensato per i professionisti e che vede l’arrivo dei nuovi ThinkPhone 25 e moto g75 5g business edition. L’azienda ha messo a segno un +39% nell’ultimo anno fiscale, come compagnia a più rapida crescita nel segmento B2B.

I nuovi smartphone: ThinkPhone 25

ThinkPhone 25 si aggiunge al portfolio di smartphone business di Motorola, che racchiude al suo interno l’esperienza di Lenovo nei dispositivi aziendali. Dalla sua, il device offre cinque anni di aggiornamento di Android, mentre gli aggiornamenti di sicurezza sono garantiti fino al 2029. Il dispositivo promette di essere resistente grazie alla protezione Corning Gorilla Glass 7i, fibra Aramid, che l’azienda garantisce più resistente dell’acciaio, oltre alla certificazione di grado militare MIL STD 810H. Autonomia garantita inoltre fino a 34 ore con una singola ricarica. ThinkPhone 25 by motorola sarà in vendita in Italia a partire dalla seconda metà di novembre al prezzo di 499€.

moto g75 5G business edition

Anche il moto g75 nell’edizione business prevede caratteristiche che lo rendono resistente. La protezione del vetro questa volta è Corning Gorilla Glass 5, mentre il design è sempre certificato MIL STD 810H. Sotto al cofano il Snapdragon 6 Gen 3. Il reparto fotografico prevede il recente sensore Sony Lytia 600, insieme ad uno stabilizzatore ottico. Lui prevede fino a cinque anni di aggiornamento di Android e sei anni di aggiornamenti software di sicurezza dal rilascio, cioè fino a settembre 2030. moto g75 business edition sarà disponibile in Italia a partire dalla seconda metà di novembre al prezzo di 299€.

Il pacchetto business edition

Tra i motivi che vedono questa crescita l’introduzione del nuovo pacchetto business edition il quale comprende un anno di Moto Device Manager. La soluzione offre ai reparti IT di poter gestire i dispositivi da remoto, compreso lo Zero Touch Management. Questa opzione consente di implementare qualsiasi dispositivo contemporaneamente per un’attivazione più rapida. Nel pacchetto è previsto anche un anno di Moto Safe, che consente agli amministratori IT di bloccare o disabilitare i device smarriti o rubati, a livello di firmware. In più, anche Moto Software Control, che accorre in aiuto alle aziende per controllare la versione del firmware e gli aggiornamenti di sicurezza sui dispositivi aziendali. Un’offerta che viene completata da tre anni di garanzia e una certificazione CO2 Offset.

Gli smartphone sono invece dotati di funzionalità di sicurezza come Moto Secure, alimentato da intelligenza artificiale, e opera in background per proteggere la privacy dell’utente. Tra le funzionalità, la possibilità di rilevare malware o tentativi di phishing. Infatti è in grado di avvisare gli utenti delle minacce in caso di visite a siti Web sospetti. Al loro interno anche ThinkShield, che offre una suite di funzionalità di sicurezza hardware sempre alimentata da AI, per proteggere i dati aziendali dalle varie modalità di attacco dei criminali informatici.