La nuova influencer virtuale di ho. Mobile si chiama ho.lly

ho. Mobile compie 5 anni e lancia ho.lly, la sua virtual ambassador, per interagire e comunicare con i clienti in modo creativo e tecnologico.

ho.lly accompagnerà i clienti nella scoperta di ho. Mobile, l’operatore mobile low cost di Vodafone, attraverso live streaming e contenuti sui principali canali social del brand, attraverso un’esperienza digitale che coinvolge una community sempre più compatta. L’interazione avverrà in maniera diretta e informale, permettendo ai clienti di scoprire tutti i vantaggi e le offerte di ho. Mobile, nonché la storia e le passioni di ho.lly, con l’obiettivo di renderla ogni giorno più vicina alle passioni e ai valori della community.

Chi ha realizzato ho.lly

La virtual ambassador e influencer di ho. Mobile è realizzata dalla startup 2WATCH, vincitrice dell’edizione 2022 di “Action for 5G”, il bando Vodafone che supporta startup e imprese nello sviluppo di soluzioni innovative. 2WATCH ha creato ho.lly occupandosi della sua realizzazione tecnica e creativa: è dotata di sembianze e movimenti realistici grazie all’utilizzo di tecnologie di motion capture e modellazione 3D. L’avatar, generato e animato con la tecnica CGI (Computer Generated Imagery, applicazione nel campo della computer grafica 3D per la resa degli effetti speciali digitali), può effettuare live streaming, vivere nel Metaverso, realizzare contenuti per i social network (video e foto) e partecipare a eventi live. Inoltre, la banda ultra-larga e latenza al millisecondo del 5G Vodafone e l’Edge Cloud (MEC) permettono alla virtual ambassador di interagire in real time in modo fluido e naturale.

ho.lly ricorda una persona reale in ogni suo aspetto e in ogni suo movimento, e la sua personalità prenderà vita attraverso i diversi contenuti social, ideati in collaborazione con l’agenzia di social media engagement BCube.

La presentazione di ho.lly

ho. Mobile ha presentato ho.lly per la prima volta in occasione del concerto LOVE MI, tenutosi ieri a Milano, mostrando al pubblico le sue potenzialità e valorizzando al massimo l’interazione fisica con le persone. Nei minuti che hanno preceduto l’inizio del concerto, ho.lly ha interagito live con il pubblico e con il content creator e conduttore Matteo Pelusi – in arte Matt – presente sul palco, raccontando in maniera semplice e divertente il mondo di ho. Mobile, spiegando inoltre quali sono le caratteristiche e le peculiarità degli ambassador e influencer virtuali.