BOOX Tab Mini C, il tablet supercompatto dalle mille funzioni

ONYX International ha annunciato negli scorsi giorni un tablet E Ink a colori estremamente compatto: BOOX Tab Mini C. Dopo la popolarità di Tab Ultra e Ultra C, infatti, BOOX ha pensato di realizzare un nuovo modello con le stesse tecnologie ma in formato più ridotto.

BOOX Tab Mini C dispone di uno schermo ePaper Kaleido 3 da 7,8 pollici. Questo è in grado di fornire una definizione pari a 300 ppi per immagini in bianco e nero, mentre la gamma di 4096 colori può essere visualizzata in 150 ppi.

Il dispositivo è alimentato da un processore Qualcomm octa-core, accompagnato anche da GPU dedicata e tecnologia BOOX Super Refresh garantendo prestazioni ottimizzate. Degno di nota è anche il design, che presenta un corpo in metallo non solo lo rende esteticamente gradevole, ma anche estremamente ergonomico, ideale per lunghe sedute di lettura senza alcun fastidio alle mani.

Ma BOOX Tab Mini C non serve soltanto a leggere. Infatti può essere utilizzato come quaderno: con la possibilità di scegliere tra 16 colori si possono creare disegni, organizzare i propri pensieri e salvare tutto nel cloud. Con l’app Calendar Memo poi si possono scrivere elenchi, promemoria e programmi consultabili in qualsiasi momento, senza bisogno di riattivare il dispositivo.

Il lettore è acquistabile sullo store ufficiale e su Amazon. Il prezzo di listino è di €499 e include lo stilo Pen Plus. Sullo store ufficiale è anche disponibile un’offerta speciale che include anche una custodia magnetica gratuita.