La TV OLED arrotolabile di LG ha finalmente un prezzo di vendita ed è assurdo

Dopo aver svelato la sua strabiliante tecnologia al CES 2018 di Las Vegas, LG ha annunciato che la sua prima TV roll-up al mondo sarebbe arriva anche sul mercato smarcandosi da quell’ideologia di prototipo impossibile.

A distanza di 3 anni, LG Signature OLED R da 65 pollici è ora disponibile online in Italia all’incredibile prezzo di 100.000 euro, ben di più rispetto ai 100 milioni di won richiesti in Corea del Sud considerando il cambio di valuta.









Il Signature OLED R è costruito attorno a un pannello OLED progettato da LG Display. A causa della sua natura flessibile, può ritrarsi parzialmente o completamente nella sua base. LG funziona molto bene con questa funzione, perché non è necessario estendere completamente lo schermo. È possibile espandere solo la metà, ad esempio, per mostrare alcune informazioni che si desidera monitorare. Offre quindi tre formati di visualizzazione: Full View (schermo intero), Line View (schermo parziale) e Zero View (schermo ruotato).

In Italia, puoi acquistarlo solo online sul sito Web di LG Electronics.