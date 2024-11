L’AI arriva sugli smartphone Motorola: ecco le nuove funzioni

Motorola ha finalmente lanciato il programma beta aperto che introduce le nuove funzionalità AI nei suoi dispositivi.

Chi possiede un Motorola Razr Plus 2024, un Razr 2024 o un Motorola Edge 50 Ultra, avrà l’opportunità di testare Moto AI, disponibile a partire da oggi, 27 novembre.

Queste nuove funzionalità sono state progettate per fornire agli utenti un’esperienza più fluida nella gestione delle notifiche e nel recupero delle informazioni.

Il programma beta include tre funzionalità principali: *Catch Me Up*, *Pay Attention* e *Remember This*. Questi strumenti sono concepiti per evitare che gli utenti si sentano sopraffatti dalle notifiche e per agevolare la memorizzazione delle informazioni in modo rapido ed efficiente. L’accesso a Moto AI è semplificato grazie a un gesto di doppio tocco sul retro del dispositivo, che ti consente di attivare le funzionalità ovunque ti trovi.

Funzionalità AI disponibili nel programma beta

Il programma beta introduce diverse capacità innovative per migliorare l’interazione con il dispositivo. *Catch Me Up* offre una sintesi personalizzata delle notifiche e dei messaggi, mantenendo l’utente informato anche dopo un’assenza dal telefono. Questa funzionalità evita la frustrazione di dover scorrrere attraverso un mare di messaggi per trovare quelli importanti.

Con *Pay Attention*, gli utenti possono restare concentrati durante riunioni e conversazioni. Attivando questa funzione, Moto AI registrerà, trascriverà e riassumerà i punti salienti per facilitare una revisione veloce in un secondo momento. *Remember This*, invece, permette di catturare e salvare momenti significativi tramite foto e screenshot, arricchendoli con informazioni utili per una consultazione futura.

Come iscriversi al programma beta

Iscriversi al programma beta è semplice. Gli utenti con i dispositivi idonei riceveranno una notifica sul proprio smartphone a partire da oggi, che fornirà dettagli per la registrazione. Inoltre, è disponibile un’apposita sezione sul sito web di Motorola, dove è possibile trovare ulteriori informazioni e aggiornamenti riguardanti il programma beta.

È fondamentale seguire le istruzioni fornite nella notifica per garantire un’esperienza fluida nella partecipazione al programma. Il processo di iscrizione è utile per accedere alle ultime funzionalità e contribuire al loro perfezionamento, fornendo feedback preziosi.

Miglioramenti dell’esperienza utente

Oltre alle nuove funzionalità AI, Motorola ha apportato miglioramenti significativi all’esperienza utente per la ricerca delle informazioni. È stata introdotta una nuova barra di ricerca accessibile, che permette di cercare tra internet, app, contatti e impostazioni senza sforzo.

La ricerca può essere effettuata utilizzando il linguaggio naturale, sia tramite voce sia tramite testo, facilitando così l’interazione con il dispositivo. Inoltre, la funzione Smart Actions semplifica l’esecuzione di comandi complessi, come scattare selfie o abilitare il hotspot, attivandoli con un’unica azione piuttosto che navigando tra le impostazioni. Sono previste anche tre nuove schede nell’app tray: App, Notizie e Diario, per un accesso più immediato ai contenuti desiderati.