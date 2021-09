L’app PayPal ora con l’intelligenza artificiale e il machine learning

Personalizzabile, pratica, intelligente. PayPal lancia la sua nuova app (già scaricabile sugli app store di Android e iOS) per consentire ai suoi utenti di gestire con più efficienza i pagamenti digitali. E per raggiungere questo scopo, quello che possiamo definire un “wallet digitale” è alimentato da un’avanzata intelligenza artificiale e da tecnologie di machine learning.

L’app PayPal consente di inviare e ricevere denaro ad amici, familiari e aziende, pagare con i QR code per effettuare acquisti ma anche sostenere cause e associazioni di beneficenza. In più include una dashboard personalizzabile, un tab “wallet” per gestire gli strumenti di pagamento, e un hub di pagamenti che include funzioni di invio e ricezione di denaro, trasferimenti internazionali, donazioni a no-profit, e una nuova funzione di messaggistica legata ai pagamenti tra amici e familiari.

La nuova dashboard dell’app PayPal permette di avere una visione personalizzata del conto e dei servizi che già si utilizzano, in più permette anche di scoprire nuove funzionalità all’interno dell’app. Inoltre, permette ai clienti di intraprendere azioni rapide e visualizzare i promemoria.

La nuova app PayPal introduce anche una nuova funzione di messaggistica privata che permetterà a due utenti di comunicare dopo aver effettuato un trasferimento di denaro tra amici e familiari, per confermare la ricezione, inviare una nota di ringraziamento, confermare i dettagli della transazione o altro, direttamente all’interno dell’app.