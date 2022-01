Laptop: per Intel il 2022 sarà l’anno degli schermi pieghevoli

Dopo lo smartphone che si trasforma in tablet, è arrivata l’era dei tablet che diventano PC portatili? Questo è ciò che Intel si augura nella sua conferenza al CES 2022 di Las Vegas. L’azienda ha svelato le caratteristiche del tipico PC pieghevole che in un certo senso, annuncia le specifiche che Intel ha elaborato con i suoi partner che utilizzeranno i propri chip nei loro primi dispositivi con schermo pieghevole. Secondo l’azienda, i primi PC di questo tipo saranno commercializzati quest’anno.

Nel futuro ci aspettiamo una macchina che prende la forma di un PC portatile dove l’area dedicata alla tastiera e al touchpad sarebbe in realtà la seconda parte di uno schermo pieghevole. Secondo Intel, questo dovrebbe consentire la creazione di un nuovo design e nuove gesture: una modalità tablet, una modalità giornale, una modalità “Nintendo DS” in cui lo schermo inferiore viene utilizzato per l’interazione con lo schermo superiore.

I PC del futuro integreranno le caratteristiche della nuova piattaforma Intel Evo, con i processori Intel Core di dodicesima generazione del marchio.

In attesa di…Windows

Se Intel può provare a garantire la piattaforma tecnologica che sarà integrata in questa evoluzione con i suoi partner, il brand non ha il controllo sul software. Microsoft è responsabile dell’ottimizzazione di Windows per l’utilizzo di un dispositivo pieghevole. Il sistema deve in particolare essere in grado di gestire la visualizzazione delle applicazioni sui due schermi, le diverse gesture, o anche la possibilità di coprire lo schermo con una tastiera talvolta fornita con la macchina.

Presentando Surface Neo, Microsoft aveva annunciato un futuro pieno di laptop con due schermi o con schermi pieghevoli, ma la pandemia ha cambiato i piani dell’azienda. Windows 10X, il sistema dedicato, è stato messo da parte a favore di Windows 11 e Surface Neo non è mai stato rilasciato.

Difficile sapere per il momento se il PC portatile pieghevole rimarrà un sogno di Intel o se l’azienda riuscirà a creare un nuovo trend nel mercato dei PC.