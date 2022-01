Samsung Home Hub: il display per controllare la casa

Samsung Home Hub è questo il nome del nuovo prodotto Samsung presentato al CES 2022. Si tratta di un display che punta a controllare tutti i dispositivi connessi della casa come un vero hub di controllo.

C’è da dire che Samsung crede fermamente nelle SmartThings. Questo è il suo ecosistema di dispositivi elettronici connessi. Se si possiede uno smartphone Galaxy, probabilmente ci si sarà imbattuti in questo nome nelle impostazioni per associare un orologio connesso o delle cuffie wireless.

Samsung Home Hub consente di controllare la TV, la lavatrice o il frigorifero collegati. L’interfaccia offerta dallo schermo riprende anche il design e l’organizzazione dell’applicazione SmartThings in modo da non perdere neanche una notifica.

Lo schermo dell’Home Hub è fissato ad una base in modo da poter essere posizionata in qualsiasi stanza della casa. Si noti che a differenza di molti Smart Display, il prodotto Samsung non offre alcuna funzionalità orientata all’intrattenimento. È uno strumento per controllare i prodotti per la casa in maniera semplice e veloce.



Con l’imminente arrivo dello standard di connettività Matter, che consentirà di controllare qualsiasi dispositivo connesso che incorpora la tecnologia da un’unica fonte a scelta (Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa… o SmartThings), Samsung, che è un membro della Connectivity Standards Alliance dietro il progetto, ha interesse a fornire un punto di controllo centralizzato e di facile utilizzo per attirare gli utenti.

Il Samsung Home Hub sarà lanciato solo in Corea del Sud e il brand non sembra avere intenzione di commercializzare in altri paesi in questo momento.