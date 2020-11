L’Assistente Google potrà pianificare le azioni degli oggetti connessi

Al CES 2020 erano state annunciate varie funzionalità in arrivo per l’Assistente Google e tra queste aveva sorpreso una funzione chiamata “Azioni pianificate” che può essere tradotta in italiano con azioni o attività pianificate. Tuttavia, ci sono voluti diversi mesi prima di vederla finalmente distribuita.

Per chi non se lo ricordasse, con questa nuova capacità dell’intelligenza artificiale potremo chiedere all’Assistente Google di agire su uno degli oggetti collegati nella casa in un momento specifico o per una certa durata. Ecco alcuni esempi scoperti da un utente su Reddit:

“Ehi Google, accendi la luce tra cinque minuti”

“Ehi Google, accendi le luci alle 7 in punto.”

In una pagina del supporto tecnico, Google spiega che gli ordini possono essere programmati anche per un altro giorno e per un periodo di sette giorni. Il team dell’azienda ha fornito alcuni esempi:

“Ehi Google, accendi la mia macchina del caffè alle 8 di domani mattina.”

“Ehi Google, metti in funzione il mio irrigatore tra una settimana alle 17:00.”

I comandi dell’Assistente Google per le azioni pianificate funzionano sia da uno smartphone che da altoparlante connesso compatibile o Smart Display.

Aggiornamento e uscita

Questa novità è attualmente in fase di rilascio tramite aggiornamento lato server per gli utenti americani e si spera che sia solo questione di tempo per vederla in Italia.