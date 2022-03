Le informazioni a portata di mano: come internet e gli smartphone ci hanno cambiato la vita

Dire che il cellulare è diventato oggigiorno un accessorio indispensabile sembra ormai una frase fatta ma, in certi contesti, che sono diversi da quelli che potremmo definire “ordinari”, lo smartphone diventa uno strumento davvero utile e che fa notevolmente la differenza. Non ci riferiamo al classico esempio dei social, ormai diventati “un’arma di distrazione di massa”. Ci riferiamo a specifiche situazioni o esigenze come, ad esempio, possono esserlo quelle lavorative. Pensiamo alle varie applicazioni che permettono di gestire l’agenda, conti corrente, appuntamenti, documenti e quant’altro direttamente dal cellulare.

Se poi parliamo di istruzione, formazione ed informazione, lo smartphone combinato a internet si rivela uno strumento eccezionale.

Le news in tempo reale: l’esempio del calcio

Fermiamoci un attimo e pensiamo a quanto appena 25/30 anni fa fosse difficile reperire informazioni rapidamente. A quel tempo ci si poteva affidare alle biblioteche oppure alle enciclopedie presenti in casa, anche se alle volte, non sempre aggiornate. Per non parlare dei sistemi di comunicazione quali TV e radio, sempre più diffusi nelle abitazioni ma che, anche in quel caso, non fornivano un’informazione immediatamente portata di mano.

Pensiamo ad esempio al mondo del calcistico: con le partite non più in chiaro, se non si aveva la possibilità di seguire un match allo stadio, per sapere il risultato bisognava aspettare il primo programma utile che comunicasse l’informazione. Oggi, grazie allo smartphone e allo stesso servizio di Google è possibile vedere i risultati in tempo reale (per non parlare dei servizi di streaming che permettono di vedere l’intero match sul proprio smartphone).

A sfruttare questa possibilità sono i siti di scommesse online che offrono ai propri utenti la possibilità di scommettere live sui vari incontri calcistici di tutte le serie, con la variazione in tempo reale delle quote.

Imparare e tenersi sempre aggiornati

I tifosi non sono gli unici a sfruttare questa possibilità di ottenere le informazioni in modo immediato. Ormai tutte le notizie riguardanti i vari settori ci arrivano quasi istantaneamente: i risultati della borsa, le news riguardanti la nostra band preferita o la comunicazione della data di uscita del film che aspettavamo da tanto tempo.

A questo si collega la possibilità di acquistare biglietti per eventi, collegandosi da qualsiasi luogo e a qualsiasi ora per non rischiare di rimanere senza.

Sono tantissimi quelli che, sfruttando proprio la possibilità di trasmissione dell’informazione offerta da internet e resa ancora più fruibile dagli smartphone, hanno deciso di creare contenuti, siano essi video, audio o semplicemente articoli, per mettere a disposizione il proprio sapere. Le informazioni libere, ovvero gratuite, sono forse una delle conquiste più utili del nostro secolo.

Lezioni di strumenti musicali, di fisica o di lingue sono disponibili su internet e fruibili dal proprio smartphone. Il non sapere non è più ormai un’imposizione dettata dall’impossibilità economica (cosa che in passato succedeva frequentemente) ma, piuttosto una scelta.

E noi non possiamo fare altro che ringraziare tutti coloro che si sono spesi per la creazione di queste nuove tecnologie che ci hanno permesso, anche a costi accessibili a tutti, di poter ottenere informazioni e di imparare.