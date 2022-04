Le migliori app per motti e aforismi

Trovare le parole giusto per esprimere un pensiero o un sentimento non è sempre facile. Che si tratti di un messaggio, di un biglietto di auguri o più semplicemente della caption dei post sui social, possono venire in nostro aiuto le frasi celebri e gli aforismi di scrittori, personaggi storici, poeti e filosofi.

Oltre ai siti che si occupano di frasi celebri, come Oroscopissimi o Aforisticamente, non mancano le app per smartphone, che ci possono fornire migliaia di frasi e aforismi per ogni occasione.

In queste app per smartphone che vedremo di seguito è possibile trovare la frase giusta esplorando tra le numerose categorie. Ogni categoria contiene motti e aforismi da utilizzare a nostro piacimento.

Vediamo quindi quali sono i migliori strumenti per trovare le più belle frasi e le più belle citazioni da condividere.

App per citazioni e aforismi

La prima app in questione è Frasi Celebri, che raccoglie tantissime citazioni famose suddivise per categoria. Oltre alla categoria Citazioni e Aforismi ci sono Frasi che riguardano vari argomenti. Tra le categorie presenti troviamo Amore, Sport, Scuola, Adolescenza, Lavoro, Amicizia, e tante altre ancora. Questa app non ha bisogno di alcuna connessione ad internet.

C’è poi LAforista App, un’applicazione gratuita per smartphone che permette agli utenti di creare frasi con immagini, persino utilizzando le immagini personali, e di condividerle nei social più famosi, tramite mail o messaggi. L’app è ideata dall’aforista italiano Marco Trevisan e contiene i suoi migliori aforismi, con lo scopo di dare a tutti la possibilità di condividere non solo i suoi aforismi, ma anche di creare con facilità le proprie frasi e riflessioni su immagini e foto per condividerle con i propri amici e sui social.

Con l’app Filosofando – Citazioni avrai una frase famosa e una citazione al giorno, ideale per chi cerca uno spunto di riflessione quotidiano. Questa applicazione è ideale per gli appassionati di filosofia e di citazioni. Al suo interno ci sono tantissime citazioni appartenenti ai più grandi filosofi della storia, dell’età classica e moderna. Come anticipato, c’è anche la sezione “citazione del giorno” che quotidianamente propone una nuova citazione. Con i Widget si può anche portare la citazione del giorno direttamente sulla schermata della home. In più, non manca la sezione “Lista delle citazioni” per esplorare i diversi argomenti da mettere anche nei preferiti per rileggerle ogni volta che vorrai.

L’app Parole Alate, invece, è un ottimo strumento per esplorare le più belle frasi e citazioni di filosofi, scrittori, cantanti, uomini e donne illustri. Puoi, inoltre, condividere le frasi sia come testo che come immagine con tutte le app che supportano la condivisione e su tutti i social e chat. Anche qui puoi aggiungere le tue frasi più belle tra i preferiti per conservarle e condividerle in un secondo momento.

Frasi motivazionali ogni giorno: le migliori app

Con l’app Motivation – Giornaliere, ogni giorno riceverai un promemoria con le più belle frasi. Quest’app è ideale per tutte quelle persone che stanno attraversando un periodo difficile e hanno bisogno di una spinta in più per portare a termine le cose che piacciono e che vogliono condividere. L’app, disponibile per iOS, include una vasta gamma di argomenti come l’autostima, le relazioni e la gestione dello stress, oltre a una selezione di temi accuratamente progettati tra cui scegliere, e aggiornati di frequente.

C’è poi l’app Non solo Aforismi, un’applicazione che raccoglie al suo interno oltre 20.000 aforismi, citazioni, frasi celebri di oltre 2000 autori in tutto di tutto il mondo. Non mancano citazioni dei grandi filosofi della storia come Platone, Aristotele, Epicuro, Kant, Hegel, Proust, Schopenhauer, Marx e tanti altri ancora. Oppure, frasi di scrittori come Hugo, Wild, Pennac, il sommo Dante Alighieri, Pascoli, ma anche Manzoni, Zola e Alda Merini. Ci sono anche frasi di politici, sportivi e religiosi, come Madre Teresa di Calcutta e Gandhi.