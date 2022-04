Motorola Edge 30: sottile, elegante, con schermo da 6,5″ e tre fotocamere

Punta su classe ed eleganza, ma anche su un buon mix di potenza e innovazione il nuovo Motorola edge 30. Lo smartphone, infatti, si presenta con un profilo di soli 6,79 millimetri (che lo rende, al momento, il 5G più sottile al mondo), un look raffinato con sfumature che corrono da un lato all’altro del dispositivo, ma mette in mostra anche un pannello OLED FHD+ da 6,5” (di produzione LG) con refresh rate a 144Hz ed è animato dal processore Snapdragon 778G+ con connettività 5G. Il dispositivo, che può essere considerato come il successore del modello Edge 20, lanciato circa 9 mesi fa, ha connettività 5G.

Le fotocamere

Motorola edge 30 dispone della stessa fotocamera di Edge 30 Pro, con due sensori da 50 Megapixel, uno (il principale) grandangolare e l’altro ultra grandangolare (con 114 gradi di visione), e di un’ottica da 2 Megapixel, utile per gestire al meglio la profondità di campo. Nella parte frontale c’è invece una fotocamera selfie da 32 Megapixel.

La camera principale è dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e permette di registrare video in HDR10.

Processore e batteria

Lo smartphone è mosso dal processore Snapdragon 778G+, il chipset che aveva debuttato lo scorso anno sul modello Honor 60 Pro, molto simile allo Snapdragon 778G, tranne per il fatto che la versione Plus offre una velocità di clock maggiore, cioé di 2,5 GHz rispetto ai 2,4 GHz della versione normale. Ci sono inoltre 8 GB di Ram e 128 GB di storage non espandibili, Android 12 (in versione stock) e la celebre interfaccia MyUX di Motorola.

Con motorola edge 30 è inoltre possibile sfruttare tutte le potenzialità di Ready For che permette di connettersi in modalità wireless a un monitor o alla TV.

Sul fronte sicurezza, il telefono utilizzerà uno scanner di impronte digitali sotto il display e lo sblocco facciale.

motorola edge 30 è dotato di una batteria da 4.020 mAh con il supporto della tecnologia TurboPower 30, in grado di ricaricare il telefono con una potenza di 30 W.

Prezzo e disponibilità di Motorola Edge 30

Motorola edge 30 è disponibile da oggi al prezzo di 549,90 euro, con promo di lancio a 399.90 euro valida fino al 31 maggio, nelle colorazioni Meteor Grey e Aurora Green.