Le novità 2022 di OPPO svelate a Inno Day, il 14 e 15 dicembre

Saranno svelate nella consueta conferenza annuale Hinno Day le novità di prodotto e le evoluzioni tecnologiche del prossimo futuro di OPPO.

Si tratta, da sempre, di un evento strategico per il produttore cinese, che nel 2019, ad esempio, aveva presentato al mondo il suo ecosistema integrato di tecnologie all’avanguardia – tra cui AR Glasses, 5G CPE e smartwatch; in occasione dello scorso anno invece, aveva mostrato tre prodotti concettuali, tra cui un rivoluzionario telefono rollable. Quest’anno OPPO ha deciso di digitalizzare l’evento per renderlo altamente interattivo.

Hinno Day è anche l’occasione per OPPO di raccontare ai consumatori non solo la strada che sarà intrapresa domani, ma i risultati dell’anno che, per il 2021 si attendono particolarmente positivi. Proprio poche settimane fa c’è infatti stato l’annuncio del raggiungimento della quota dei 2 milioni di smartphone venduti nel nostro Paese, con un forte incremento delle quote di mercato nazionali.

Inno Day è per tutti e super digitalizzato

Quest’anno OPPO ha deciso di digitalizzare l’evento per renderlo altamente interattivo.OPPO Inno World, infatti, sarà il palco virtuale dell’Inno Day 2021. Gli utenti potranno partecipare al lancio da remoto, con degli avatar personalizzati. Questi permetteranno sia di riconoscersi, sia di socializzare con altri utenti, unendo le forze per cercare gli easter eggs nascosti sulla piattaforma. L’OPPO Inno World sarà accessibile dal 14 dicembre, con la possibilità di visitare tutti i padiglioni della mostra virtuale per vivere un’esperienza al di sopra delle aspettative.

OPPO ha già messo online un mini sito per Inno Day, che può essere raggiunto a questo indirizzo.