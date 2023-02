Le prime immagini di Motorola Razr 2023, il pieghevole dallo schermo davvero enorme

Motorola continua a innovare nel mercato dei dispositivi pieghevoli con un nuovo smartphone che potrebbe sbaragliare la competizione. Samsung sta infatti per lanciare Galaxy Z Flip5, ma si dovrà preparare a fare i conti con il nuovo Razr 2023.

Le immagini del pieghevole provengono dal tanto famoso quanto attendibile leaker Evan Blass. E quello che cattura immediatamente l’attenzione è lo schermo esterno: è enorme, coprendo praticamente tutta la superficie.

Ci è voluto di tempo prima che gli smartphone pieghevoli potessero arrivare a possedere uno schermo esterno tanto ampio, ma Motorola Razr 2023 dimostra che ciò è ormai possibile. Senza sacrificare in alcun modo la compattezza del design. Come si può vedere, le due fotocamere e il flash sono incastonate in fori all’interno del pannello stesso.

C’è anche qualche indiscrezione dal punto di vista hardware, anche se non sono propriamente certe. Si vocifera infatti che il Motorola Razr 2023 disporrà di processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus, schermo interno P-OLED FHD+ da 6,7 pollici, doppia fotocamera posteriore da 64 e 13 Megapixel, selfie cam da 32 Megapixel e infine batteria da 4.000 mAh.

Quando lancerà? Non lo sappiamo ancora, né tantomeno quale sarà il prezzo. Tuttavia è praticamente certo che lancerà quantomeno quest’anno, quindi tenetevi pronti a nuove informazioni molto presto.