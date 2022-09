Le specifiche di Pixel 7 e Pixel 7 Pro: nuovo processore ma poche novità

Il Pixel 7 e 7 Pro sono dietro l’angolo, e dopo mesi di dubbi finalmente abbiamo le specifiche complete. Questo grazie a Yogesh Brar, leaker che ha pubblicato online la lista completa delle caratteristiche dei nuovi smartphone di Google.

Specifiche che, però, potrebbero deludere qualcuno. I due smartphone, infatti, sono molto simili alle loro controparti della serie 6. Una differenza in entrambi i telefoni è il nuovo processore Tensor G2. Sicuramente si tratta di un upgrade non da poco, ma il resto delle specifiche è sostanzialmente immutato. Ecco tutti i dettagli.

Il Pixel 7 arriverà in due modelli: uno da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria e l’altro da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. Lo schermo sarà di 6,3 pollici OLED FHD+, leggermente più piccolo di quello del Pixel 6. Il refresh rate, però, rimarrà lo stesso, ovvero 90 Hz.

Il comparto fotografico posteriore è rimasto lo stesso: una lente principale da 50 Megapixel e una ultrawide da 12 Megapixel. La selfie cam, invece, passerà a 11 Megapixel rispetto agli 8 della versione precedente. Anche la batteria ha ricevuto un leggero miglioramento: è passata da 4.600 mAh a 4.700 mAh. La velocità di ricarica dovrebbe sempre essere attorno ai 23 W.

Stessa storia per il Pixel 7 Pro: anche questo lancerà con due versioni da 8 GB/128 GB e 8 GB/256 GB. Lo schermo in questo caso è completamente identico a quello del Pixel 6 Pro: 6,7 pollici LPTO OLED con refresh rate di 120 Hz.

Leggerissimi aggiornamenti per la fotocamera: rimarrà lo stesso comparto posteriore con principale a 50 Megapixel, ultrawide a 12 Megapixel e telobiettivo a 48 Megapixel: quest’ultima però utilizzerà un sensore diverso. Anche la selfie cam rimane a 11 Megapixel ma guadagna l’autofocus. Infine, la batteria è da 5.000 mAh con ricarica veloce sempre attorno ai 23 W.

L’annuncio dei due telefoni è in programma per il 6 di ottobre, e pare che anche i prezzi siano identici a quelli dei predecessori: 600$ per il Pixel 7 e 900$ per il Pixel 7 Pro.