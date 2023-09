Lenovo ad IFA 2023, quante novità tra gaming, software e accessori

Gli annunci che arrivano da IFA 2023 si susseguono senza sosta. Oggi è il turno di Lenovo, che da Berlino ha annunciato una carrellata di nuovi prodotti, pensati per i gamer più accaniti e i professionisti più esigenti. Dal gaming all’hybrid work, Lenovo ha pensato ad ogni soluzione.

Il nuovo ecosistema di Lenovo Legion

Lenovo Legion Go è il primo dispositivo portatile da gaming Windows dell’azienda, un’innovazione che apre le porte a un nuovo livello di mobilità per i gamer. Progettato per i giocatori più esigenti, il dispositivo è alimentato da processori AMD Ryzen serie Z1 e offre un display Lenovo PureSight Gaming da 8,8 pollici.

Accanto a questo, Lenovo ha presentato gli accessori Lenovo Legion Glasses con micro-OLED e le cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones. Entrambe le soluzioni ampliano l’offerta Lenovo Legion, rendendo l’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Ecco Lenovo Vantage 2023

Lenovo non ha solo pensato ai gamer con le sue ultime innovazioni. L’azienda ha anche rilasciato un nuovo sistema operativo Lenovo Vantage 2023 che promette una gestione più intuitiva del dispositivo e un’esperienza utente migliore. Inoltre, l’azienda ha introdotto la scheda grafica Lenovo Legion RTX 4080, che offre prestazioni di gioco incredibili e realismo visivo.

Lenovo Legion 9i: Laptop gaming con IA

In una mossa rivoluzionaria, Lenovo ha lanciato il Legion 9i, il primo laptop da gaming al mondo con intelligenza artificiale e un sistema di raffreddamento a liquido integrato. Questo dispositivo da 16 pollici è destinato a soddisfare sia i giocatori che i content creator, grazie a una potente capacità di elaborazione e un design molto curato.

Lenovo Legion 9i è il primo laptop da gioco da 16 pollici al mondo con un sistema di raffreddamento a liquido integrato, Legion Coldfront. Il laptop è alimentato da un processore Intel Core i9-13980HX di 13ma generazione e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090. E per quanto riguarda la RAM, avrete l’opzione di scegliere tra 64GB Overclocked 5600Mhz Dual Channel DDR5 o 32GB Overclocked 6400Mhz DDR5 Dual Channel.Questo laptop non è solo una potenza di calcolo, ma è anche in grado di gestire sessioni di gioco estreme. Il sistema di raffreddamento si attiva quando la GPU raggiunge gli 84°C, assicurando che il laptop rimanga fresco durante le sessioni di gioco più intense. La disponibilità del Lenovo Legion 9i è prevista a partire da ottobre 2023 a un prezzo a partire da € 4.499. Lenovo ha anche annunciato gli zaini Lenovo Legion 16″ GB700 e GB400, fornendo ai giocatori opzioni su misura per proteggere e trasportare il loro hardware.

Innovazioni per l’Hybrid Work

Lenovo non ha trascurato le esigenze del mondo del lavoro, presentando una serie di dispositivi e software progettati per il futuro dell’hybrid work. Il monitor ThinkVision 27 3D è una soluzione di visualizzazione 3D coinvolgente per i creatori di contenuti professionali, mentre le nuove cuffie Lenovo Wired VOIP e Lenovo Wired ANC headset Gen 2 offrono alta qualità audio per i professionisti.

Inoltre, il Lenovo Device Manager basato su cloud implementerà funzionalità avanzate di gestione dell’energia basate sull’intelligenza artificiale, una novità che potrebbe rivoluzionare la gestione della forza lavoro remota.