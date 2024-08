L’Epic Games Store in arrivo presto su iPhone: ci sarà Fortnite e Rocket League Sideswipe ma un grande assente

L’attesa sembra giungere al termine per i fan di Fortnite su iPhone in Europa. Grazie al Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, Epic Games ha finalmente il diritto di offrire il proprio negozio di applicazioni in concorrenza con l’App Store di Apple.

Dopo alcuni ritardi e negoziazioni con Apple, Epic Games ha recentemente annunciato che tutto è pronto per il lancio del suo store su iPhone in Europa. Fortnite, Rocket League Sideswipe e l’Epic Games Store sono stati tutti inviati ad Apple per l’autenticazione finale. L’attesa è quindi quasi finita: l’Epic Games Store su iOS in Europa è imminente!

Un Percorso Pieno di Ostacoli

L’arrivo dell’Epic Games Store su iPhone non è stato privo di difficoltà. Nonostante l’adozione del DMA in Europa, Apple inizialmente aveva dichiarato che Epic Games non era un partner “affidabile” e non poteva quindi aprire il suo negozio su iPhone. Questa decisione è stata criticata dall’Unione Europea e successivamente annullata da Apple. Nel marzo 2024, Apple è stata multata di 1,8 miliardi di euro in Europa per le sue pratiche anticoncorrenziali.

Un Grande Assente: Fall Guys

Nel panorama di Epic Games, oltre a Fortnite e Rocket League, troviamo un altro titolo di grande successo: Fall Guys. Tuttavia, come evidenziato dai commenti all’annuncio su Twitter (ora X), questo popolare gioco non è stato indicato come in arrivo su iPhone. La versione mobile di Fall Guys è molto attesa, soprattutto considerando che esiste già un clone non ufficiale del gioco.

Al momento, non è stata ancora annunciata una data precisa per il lancio dell’Epic Games Store su iPhone. Potrebbe avvenire durante la Gamescom, la principale fiera di videogiochi in Germania dal 19 al 25 agosto, oppure in concomitanza con il lancio del prossimo iPhone 16 previsto per settembre.

Si prevede inoltre che Apple aprirà presto anche l’iPad a negozi alternativi, poiché anch’esso rientra nelle normative del DMA.