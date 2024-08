Canalys: 8,8 milioni di PC AI spediti nel secondo trimestre 2024

Gli ultimi dati Canalys riportano il dato del secondo trimestre del 2024, periodo in cui stati spediti 8,8 milioni di PC abilitati all’Intelligenza Artificiali. Tra questi dispositivi sono annoverati desktop e notebook, all’interno dei quali vi siano chipset o blocchi per carichi di lavoro dedicati all’IA. Come ad esempio una Npu. Questo tipo di device sono stati pari ad una quota del 14% nel periodo in esame.

Le dichiarazioni di Canalys

“Il secondo trimestre del 2024 ha aggiunto un notevole slancio all’espansione dei PC abilitati all’intelligenza artificiale”, ha affermato Ishan Dutt, analista principale di Canalys. “A giugno è stato lanciato il PC Copilot+ che incorpora la serie di chip Snapdragon X di Qualcomm, basata sull’architettura Arm. Sebbene i volumi di spedizione nel trimestre siano stati relativamente ridotti a causa delle settimane limitate e della copertura geografica della disponibilità, l’ampio impegno degli OEM Windows ad adottare questi prodotti nei loro portafogli fa ben sperare per le prospettive della categoria. Nello spazio x86, Intel ha intensificato la distribuzione dei chipset Core Ultra, segnalando solide prestazioni sequenziali per i suoi prodotti PC AI, mentre AMD ha annunciato la sua serie di processori per notebook Ryzen AI 300 a giugno, con rilasci di prodotti a partire da metà luglio”.

“Con una solida base ora impostata, le spedizioni di PC abilitati all’intelligenza artificiale sono pronte a guadagnare ulteriore trazione nella seconda metà del 2024”, ha aggiunto Dutt. “I fornitori di processori e gli OEM sono pronti a puntare a una base più ampia di clienti attraverso la disponibilità di nuove categorie di prodotti su più fasce di prezzo. Nel frattempo, i partner di canale stanno segnalando una preferenza per le funzionalità correlate all’intelligenza artificiale nei PC, con quasi il 60% degli intervistati in un sondaggio di maggio che indica che si aspettano che i clienti preferiscano i dispositivi con un tasto Copilot. Le prestazioni di mercato dei PC abilitati all’intelligenza artificiale si sono ampiamente allineate alle aspettative e il settore rimane sulla buona strada per spedire circa 44 milioni di unità nel 2024 e 103 milioni di unità nel 2025, secondo le previsioni di Canalys”.

La situazione per brand

L’intero portfolio Mac incorpora chip Serie M dotati di Neural Engine. Questo porta Apple a godere delle più numerose spedizioni di PC abilitati all’IA. Inoltre negli Stati Uniti, in Beta, è disponibile agli sviluppatori Apple Intelligence, che porta maggiore consapevolezza sui casi d’uso dell’IA su Mac. Quando le funzionalità saranno attive, saranno compatibili con la stragrande maggioranza della base installata Mac esistente, fornendo ad Apple un rapido ridimensionamento dell’esposizione degli utenti alle sue esperienze di intelligenza artificiale.

Versante Windows, le spedizioni di Pc con IA sono cresciute del 127%. A detenere lo scettro in questo segmento, Lenovo, con chipset Snapdragon X all’interno di Yoga Slim 7x e ThinkPad T14. In questo modo hanno contribuito ad aumentare la quota Pc con capacità AI nelle spedizioni, per un totale di circa il 6% nel trimestre. Con una crescita delle quote del 228% per PC AI con a bordo Windows. HP ha raggiunto circa l’8% di quota di PC con capacità AI nelle sue spedizioni Windows, con il lancio di Omnibook X 14 ed EliteBook Ultra G1 Snapdragon Copilot+ PC in aggiunta alla sua offerta ampliata di dispositivi Core Ultra in varie linee di prodotti. Dell aveva appena meno del 7% delle sue spedizioni Windows rappresentate da PC con capacità AI, sostenuta dalla sua forte presenza commerciale. Ha lanciato PC Copilot+ nelle sue linee XPS, Latitude e Inspiron ma con una disponibilità scaglionata.

“Un vantaggio fondamentale dei PC abilitati all’intelligenza artificiale che si è concretizzato per gli OEM di PC è l’aumento della crescita all’interno delle loro offerte premium”, ha aggiunto Dutt. “Le spedizioni di PC Windows nella fascia di prezzo superiore a 800 $ sono cresciute del 9% in sequenza nel secondo trimestre del 2024, con le spedizioni di PC abilitati all’intelligenza artificiale in quelle fasce di prezzo in aumento del 126%. Man mano che la gamma di funzionalità delle applicazioni di prima e terza parte che sfruttano l’NPU aumenta e i vantaggi in termini di prestazioni ed efficienza diventano più chiari, la proposta di valore per i PC abilitati all’intelligenza artificiale rimarrà forte. Ciò è particolarmente importante nei prossimi 12 mesi poiché una parte significativa della base installata verrà aggiornata come parte del ciclo di aggiornamento di Windows in corso”.