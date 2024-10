Lexar lancia una nuova gamma di prodotti: focus su SSD, schede di memoria e soluzioni per iPhone e fotografia

Lexar, leader globale nel settore delle soluzioni di archiviazione, ha annunciato il lancio in Italia di una nuova gamma di prodotti, tra cui SSD, schede di memoria e DRAM. La presentazione dei nuovi prodotti è avvenuta in occasione di IFA 2024, ma oggi la nuova gamma è stata mostrata a Milano da Matteo Conti – Corporate Sales Director di Lexar – in un evento fortemente focalizzato sulla fotografia e sulle soluzioni che Lexar è in grado di fornire per tutti: dal fotoamatore al fotografo professionista, passando per tutti coloro che per scattare utilizzano solamente uno smartphone.

Espansione di Lexar in Europa

Fondata nel 1996, Lexar ha consolidato la sua presenza globale e ha rafforzato il suo impegno nei mercati europei, tra cui l’Italia. Nel 2023, Lexar ha registrato una crescita del 159% in Europa, espandendosi in oltre 20 Paesi, con un aumento del 100% delle vendite nel primo semestre del 2024. Questo risultato è dovuto all’ampia gamma di prodotti, tra cui SSD, PSSD, DRAM e schede di memoria, che hanno conquistato una quota significativa nei mercati chiave come Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi.

Nuovi SSD per iPhone e soluzioni per la fotografia

Lexar ha presentato una gamma di SSD innovativi, progettati per migliorare l’esperienza degli utenti di iPhone e dei creatori di contenuti, con un focus particolare sulla registrazione video e la fotografia professionale.

Lexar Professional Go Portable SSD con Hub : disponibile nelle versioni da 1TB e 2TB, questo SSD portatile è pensato per la registrazione video da mobile. Compatibile con l’iPhone 15 Pro e Max, offre una velocità di lettura fino a 1050MB/s e scrittura fino a 1000MB/s, ideale per la ripresa video in 4K a 60 fps ProRes.

: disponibile nelle versioni da 1TB e 2TB, questo SSD portatile è pensato per la registrazione video da mobile. Compatibile con l’iPhone 15 Pro e Max, offre una velocità di lettura fino a 1050MB/s e scrittura fino a 1000MB/s, ideale per la ripresa video in 4K a 60 fps ProRes. SSD USB 3.2 Gen 2: con velocità di lettura e scrittura elevate, questo SSD permette di registrare video in alta definizione direttamente su iPhone, rendendolo uno strumento ideale per i videomaker in movimento. La recente campagna Kickstarter di Lexar per questo prodotto ha ottenuto un successo straordinario, raccogliendo 100.000 dollari in sole 2 ore.

Schede di memoria Lexar all’avanguardia per i fotografi

Lexar ha introdotto quattro nuove schede di memoria PCIe 4.0, pensate per soddisfare le esigenze dei professionisti della fotografia e del video:

Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B : vincitrice del prestigioso “TIPA WORLD AWARD 2024”, questa scheda offre velocità di lettura fino a 3700MB/s e scrittura fino a 3400MB/s, perfetta per la registrazione video in RAW 8K.

: vincitrice del prestigioso “TIPA WORLD AWARD 2024”, questa scheda offre velocità di lettura fino a 3700MB/s e scrittura fino a 3400MB/s, perfetta per la registrazione video in RAW 8K. Type B DIAMOND GOLD SILVER e Type A GOLD : queste schede sono ideali per la registrazione di video in alta risoluzione (raw 8K), senza interruzioni, garantendo prestazioni eccellenti anche in condizioni di lavoro estreme.

: queste schede sono ideali per la registrazione di video in alta risoluzione (raw 8K), senza interruzioni, garantendo prestazioni eccellenti anche in condizioni di lavoro estreme. La serie Lexar Professional Workflow, vincitrice del Red Dot 2024, inaugura invece una nuova era di flussi di lavoro ottimizzati. Queste soluzioni all-in-one, con ampie compatibilità e moduli multiuso, permettono agli utenti di migliorare l’efficienza, la creatività e la produttività.

Innovazione con Lexar ARMOR e SL500 Magnetic

Per i professionisti che necessitano di soluzioni di archiviazione resistenti, l’azienda ha lanciato:

Lexar Professional ARMOR 700 : un SSD esterno robusto con protezione IP66, resistente all’acqua e alla polvere, progettato per resistere a condizioni difficili. Offre velocità di lettura e scrittura fino a 2000MB/s, perfetto per chi lavora sul campo.

: un SSD esterno robusto con protezione IP66, resistente all’acqua e alla polvere, progettato per resistere a condizioni difficili. Offre velocità di lettura e scrittura fino a 2000MB/s, perfetto per chi lavora sul campo. Lexar SL500 e SL500 Magnetic: SSD portatili compatti, con velocità di lettura fino a 2000MB/s e scrittura fino a 1800MB/s. La versione “Magnetic” è dotata di un cavo Type-C e di una custodia in gomma magnetica, ideale per il montaggio sicuro su dispositivi come iPhone durante l’uso.

Soluzioni per i fotografi e i creatori di contenuti

Oltre a questi prodotti, Lexar ha lanciato anche il nuovo pexar digital picture frame, una cornice digitale 2K WiFi che permette di condividere facilmente le foto con la famiglia, rendendola un regalo perfetto per ogni occasione.

I prodotti Lexar sono distribuiti in Italia da Nital