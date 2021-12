LG annuncia una soundbar (super) premium con 15 canali

Il CES di Las Vegas aprirà le porte tra poche settimane. Nel frattempo, i principali produttori stanno già prendendo l’iniziativa svelando alcuni dei prodotti che verranno presentati durante l’evento. È il caso di LG, che ha già annunciato la sua prossima soundbar di fascia alta.

Questa nuova soundbar denominata S95QR, si distingue per il numero impressionante di altoparlanti che ha. Si tratta infatti di un sistema 9.1.5, con nove altoparlanti sul piano orizzontale, un subwoofer e cinque altoparlanti diretti verso l’alto per l’effetto spazializzato. La soundbar è infatti accompagnata da un subwoofer e da due speaker wireless da posizionare in fondo alla stanza per una migliore immersione. Il sistema LG S95QR è compatibile anche con i sistemi Dolby Atmos e DTS:X.

Sulla soundbar stessa troveremo un totale di otto altoparlanti (cinque per l’orizzontale, tre per il verticale) mentre i due altoparlanti posteriori sono dotati di sei altoparlanti (quattro per l’orizzontale e due per il verticale). Infine, il sistema è stato completato da un subwoofer. Questo sistema permette, secondo LG, di offrire una migliore definizione nelle voci centrali per i dialoghi rendendo la scena più realistica. La soundbar offre un angolo di 135 gradi e anche i due box posteriori e il subwoofer sono collegati alla soundbar tramite un collegamento wireless.

VRR e ALLM, ma senza 4K a 120Hz

In termini di funzionalità video, LG S95QR è compatibile con i modelli più recenti. LG annuncia il supporto per VRR e ALLM, apprezzato dai giocatori delle ultime generazioni di console. Tuttavia, non supporta il 4K a 120 fotogrammi al secondo. Oltre a questa HDMI, LG offre la possibilità di controllare la soundbar direttamente con la voce grazie alla compatibilità con Google Assistant e Alexa per modificare il volume del suono o iniziare la musica con la voce.

LG non ha ancora annunciato un prezzo per questo modello. Dovremmo saperne di più sulla disponibilità durante l’annuncio ufficiale dell’S95QR. Questo è previsto dal 4 gennaio, al CES di Las Vegas. A titolo indicativo, la precedente soundbar high-end del produttore coreano (modello SP11RA) viene proposta ad un prezzo di 1299 euro.