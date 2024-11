LG potrebbe ritornare nel mercato degli smartphone con una nuova tecnologia pieghevole

Uno dei grandi assenti nel mondo degli smartphone è senza dubbio LG. Nonostante l’azienda coreana sia stata protagonista di successi come la gamma LG Gx e i dispositivi Nexus 4 e 5, nel 2021 ha scelto di abbandonare questo mercato altamente competitivo. Questa decisione ha lasciato molti fan delusi e ha privato il settore di prodotti unici e originali come l’LG Flex e l’LG Wing.

Un possibile ritorno di LG? nuovi brevetti suggeriscono interesse nel mercato

La possibilità di un ritorno di LG sembra diventare sempre più concreta. Di recente, infatti, LG ha iniziato a depositare nuovi brevetti legati al mondo degli smartphone. Come riportato da MSPoweruser, l’azienda coreana sta lavorando su un nuovo tipo di display pieghevole, che potrebbe segnare il suo rientro nel settore.

In un documento di 14 pagine pubblicato dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, LG descrive un nuovo design di display pieghevole, caratterizzato da una struttura di supporto rigida e resistente alle pieghe ripetute. Questo risultato sarebbe ottenuto attraverso l’uso di diversi strati di adesivi con differenti livelli di polimerizzazione, garantendo una migliore durabilità del pannello anche con frequenti piegature.

Illustrazione del brevetto LG per un display pieghevole innovativo

Secondo le immagini allegate al brevetto, questo nuovo design consentirebbe allo schermo di adattarsi meglio alle pieghe naturali, risultando così meno suscettibile a segni di usura una volta aperto il dispositivo. Se implementato, potrebbe eliminare uno dei principali difetti degli attuali smartphone pieghevoli.

LG e l’interesse rinnovato per un settore in espansione

Anche se il ritorno di LG nel mondo degli smartphone non è ancora confermato, questo nuovo brevetto suggerisce un interesse crescente da parte dell’azienda per il settore. Tuttavia, va ricordato che non tutti i brevetti si trasformano in prodotti concreti. Inoltre, non è garantito che LG utilizzi questo brevetto per realizzare un proprio smartphone, poiché potrebbe decidere di vendere i pannelli ad altri produttori.

Si osserva comunque un rinnovato impegno di LG nello sviluppo di tecnologie per smartphone. Il colosso sudcoreano sembra affrontare l’argomento con maggiore serietà rispetto a prototipi precedenti, come l’LG Rollable, il dispositivo arrotolabile mai commercializzato.

Se LG ha deciso di puntare sugli smartphone pieghevoli, è perché questa tecnologia sembra rispondere a una crescente domanda del mercato. Secondo l’azienda, il pubblico “tenderebbe a preferire dispositivi portatili con display ampi”. Una tendenza osservata anche da altri marchi, che stanno investendo negli smartphone pieghevoli, con modelli che si ripiegano in due o addirittura in tre parti, come suggeriscono recenti rumors su Samsung.