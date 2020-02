LG presenta la nuova serie K 2020: K61, K51S e K41S

LG Electronics ha presentato la nuova line-up della serie K 2020, composta dai modelli K61, K51S e K41S.



Ogni smartphone della gamma offre un set di 5 fotocamere, di cui 4 posteriori e una frontale per i selfie. Sul retro trovano spazio, una fotocamera ad alta risoluzione, un obiettivo super-grandangolare, un sensore di profondità per mettere in risalto il soggetto sfocando lo sfondo e, per la prima volta uno smartphone LG, una fotocamera macro, per catturare tutti i particolari di un soggetto da una distanza di soli 4 centimetri.



I modelli K61 e K51S integrano una fotocamera principale con la risoluzione più finora integrata su uno smartphone LG, cioé da 48 Megapixel e 32 Megapixel.



I nuovi smartphone della serie K introducono un’altra novità in ambito design. Infatti sia il K61 sia il K51S offrono il nuovo display FullVision Eye, uno schermo da 6,5 pollici con bordi sottili e un piccolo foro che permette una visione immersiva. La batteria da 4.000 mAh, il sistema 3D Surround DTS:X con audio a 7.1 canali virtuali in cuffia e l’alta resistenza certificata dallo standard MIL-STD-810G, completano le specifiche tecniche degli smartphone.



La serie K 2020 sarà disponibile nei punti vendita italiani a partire da maggio.

Qui di seguito tutte le principali caratteristiche tecniche dei modelli della nuova serie.

Specifiche tecniche LG K61

· Processore: Octa-Core 2.3 GHz

· Display: FullVision Eye da 6.5 pollici 19.5:9 FHD+

· Memoria: 4GB RAM / 128 GB ROM / microSD (fino a 2TB)

· Fotocamera:

– Posteriori: 48MP / 8MP Super Grandangolo / 2 MP Macro / 5MP Sensore di Profondità.

– Front: 16MP

· Batteria: 4,000mAh

· Dimensioni: 164.5 x 77.5 x 8.4mm

· Reti supportate: 4G / 3G / 2G

· Connettività: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

· Colori: Titanium / White

· Altre caratteristiche: Dual SIM con 3 slot / AI CAM / Audio 3D Surround DTS:X / Tasto Google Assistant / Google Lens / Sensore delle impronte / 6 test militari MIL-STD 810G superati.

Specifiche tecnice LG K51S



· Processore: Octa-Core 2.3 GHz

· Display: FullVision Eye da 6.5 pollici 20:9 HD+

· Memoria: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (fino a 2TB)

· Fotocamera:

– Posteriori: 32MP / 5MP Super Grandangolo / 2MP Macro / 2MP Sensore di Profondità

– Front: 13MP

· Batteria: 4,000mAh

· Dimensioni: 165.2 x 76.7 x 8.2mm

· Reti supportate: 4G / 3G / 2G

· Connettività: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

· Colori: Titanium / Pink

· Altre caratteristiche: Dual SIM con 3 slot / AI CAM / Audio 3D Surround DTS:X / Tasto Google Assistant / Google Lens / Sensore delle impronte / 6 test militari MIL-STD 810G superati.

Specifiche teniche LG K41S

· Processore: Octa-Core 2.0 GHz

· Display: FullVision a goccia da 6.5 pollici 20:9 HD+

· Memoria: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (fino a 2TB)

· Fotocamera:

– Posteriori: 13MP / 5MP Super Grandangolo / 2MP Macro / 2MP Sensore di Profondità

– Front: 8MP

· Batteria: 4,000mAh

· Dimensioni: 165.7 x 76.4 x 8.2mm

· Reti supportate: 4G / 3G / 2G

· Connettività: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

· Colori: Titanium / Black

· Altre caratteristiche: Dual SIM con 3 slot / AI CAM / DTS: X 3D Surround Sound / Tasto Google Assistant / Google Lens / Sensore delle impronte / 6 test militari MIL-STD 810G superati.