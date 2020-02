OnePlus 8 Pro offrirà la resistenza ad acqua e polvere

OnePlus 8 Pro potrebbe essere annunciato con l’attesa resistenza all’acqua e alla polvere. Il suggerimento arriva da Max J. che ha twittato un dettaglio piuttosto interessante indicando queste caratteristiche sulla nuova gamma del produttore cinese che vanno a sommarsi alla ricarica wireless.

Questi sono alcuni dei rumors più popolari in giro per il Web e fanno intendere importanti novità per il produttore che si è sempre concentrato su caratteristiche “chiave” per poter uscire con un prezzo più basso rispetto alla concorrenza.

Max J. non ha menzionato specificamente la certificazione IP68 ma solamente la didascalia “Acqua”, il che presuppone una certificazione variabile anche se sappiamo benissimo che tutto il mercato è allineato sulla IP68.

OnePlus 8: uscita

I top di gamma OnePlus dovrebbero essere annunciati alla fine di marzo o all’inizio di aprile e sia il modello standard che Pro saranno quasi identici. Entrambi realizzati in metallo e vetro con un foro per la fotocamera del display nell’angolo in alto a sinistra, offriranno display curvi e più fotocamere sul retro.

Snapdragon 865 sarà il cuore di questi modelli in combinazione con RAM di tipologia LPDDR5 e memorie flash UFS 3.0.