OnePlus pronta a svelare un super-powerbank con OnePlus 8

OnePlus è sempre stata molto attenta ai tempi di ricarica dei suoi smartphone. E mentre la sua tecnologia Warp Charge (precedentemente Dash Charge) è tra le più veloci al mondo, l’azienda ha sempre sviato alla possibilità di offrire un sistema di ricarica wireless o una batteria esterna. I motivi? La dirigenza vuole che anche questi metodi siano rapidi come la loro tecnologia di ricarica rapida cablata.

Nel 2020, l’ex startup cinese potrebbe aver raggiunto il livello di velocità previsto in tutte gli utilizzi. Dopo gli indizi sull’arrivo della ricarica wireless su OnePlus 8, Carl Pei, il co-fondatore di OnePlus, ha alluso proprio oggi sui social network all’arrivo di una batteria portatile con ricarica rapida.

In arrivo con OnePlus 8?

OnePlus 8 e 8 Pro sono previsti tra aprile e giugno di quest’anno e la conferenza che annuncia questi nuovi smartphone sembra essere il palcoscenico di lancio ideale. In passato Carl Pei ne ha già approfittato in passato per svelare le sue cuffie wireless OnePlus Bullets Wireless.

Da sottolineare poi che alcune batterie esterne ora offrono un sistema di ricarica wireless Qi. Se OnePlus 8 adotterà questo standard, possiamo permetterci di sognare che anche questa batteria esterna sia all’altezza.

Per quanto riguarda la batteria di OnePlus, non sono ancora stati scoperti dettagli tecnici ma Realme, una società dello stesso gruppo di OnePlus, offre un modello commercializzato in India con una batteria da 10.000 mAh con una carica rapida di 18W. Insomma, sembra proprio un bell’indizio per una batteria da almeno 5.000 mAh…