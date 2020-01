OnePlus 8 arriverà con “Fluid Display” a 120hz

In un nuovo post sul blog, il fondatore e CEO Pete Lau afferma che OnePlus introdurrà sul mercato il rivoluzionario “Fluid Display” a 120Hz nel 2020.

Creato in collaborazione con Samsung Display, Lau afferma che il nuovo AMOLED sarà in grado di raggiungere 1.000 nits di luminosità di picco e fornire un tocco più reattivo oltre allo scorrimento più fluido e l’esperienza di una frequenza di aggiornamento più veloce.

Secondo Lau “Il nuovo display ha prodotto risultati significativamente migliori rispetto ai concorrenti nella misurazione di risposta ai clic, risposta allo scorrimento e precisione”.

Per migliorare la qualità e la riproduzione dei video, l’azienda sta aggiungendo MEMC basato su hardware al display. Abbreviazione di “stima del movimento, compensazione del movimento” Lau afferma che ciò consentirà all’azienda di migliorare l’aspetto dei video sul display con una frequenza di aggiornamento più elevata e offrirà “un’esperienza di visualizzazione fluida per gli utenti” senza aumentare il consumo di energia.

Un altro miglioramento: il nuovo schermo supporterà il colore a 10 bit consentendo “1.024 sfumature di ciascun colore primario e oltre 1,07 miliardi di colori possibili”.

Non è chiaro quando esattamente OnePlus presenterà la sua prossima linea di telefoni, anche se potrebbe avere una certa concorrenza in quanto si dice che la prossima linea Galaxy S di Samsung offrirà anch’essa display a 120Hz. Le immagini trapelate del Galaxy S20 Plus sono apparse su Internet nel fine settimana prima del previsto debutto dell’11 febbraio.