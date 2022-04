LG produrrà schermi pieghevoli per iPhone e MacBook

Una nuova collaborazione è alle porte. Secondo gli informatori di The Elec, Apple ed LG starebbero lavorando insieme per portare dispositivi di nuova generazione dotati di schermi OLED in grado di piegarsi. Fra questi ci saranno nuovi iPad e MacBook.

I nuovi pannelli sviluppati congiuntamente saranno ultrasottili, fattore che li renderà sia più resistenti che più flessibili. Prima che ad Apple, questa tecnologia sarà fornita ad HP. Infatti pare che LG progetterà per quest’ultima schermi in 4K da 17 pollici, che quando chiusi si ridurrebbero a 11. Lo schermo utilizzato sul Lenovo ThinkPad X1 Fold non era altro che una versione di prova di questo tipo di pannelli.

Ad ogni modo, per i nuovi MacBook e iPad pieghevoli le indiscrezioni parlano di un’uscita nei prossimi anni, fra il 2025 e il 2027. Prima di questi però arriverà molto probabilmente un iPhone pieghevole, questo nel 2023 o, caso peggiore, 2024.