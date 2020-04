LG Styler arriva in Italia per piegare, igienizzare e rinfrescare i nostri capi

Indossare una maschera e lavarsi le mani…è sufficiente? Probabilmente no, ma LG ha la soluzione completa per la nostra salute.

Si chiama LG Styler e oltre alla salute, la proposta smart del produttore coreano ci aiuta a risolvere questi problemi mantenendo i vestiti freschi e puliti ogni giorno. Il ciclo di aggiornamento rimuoverà gli odori sgradevoli come sudore, cibo o fumo mentre la funzione Pant Crease Care perfezionerà e ridurrà le pieghe.

Inoltre, grazie al vapore TrueSteam, LG Styler riduce fino al 99,9% dei batteri mentre Gentle Dry rimuove completamente l’umidità dai tessuti. Infine, il ciclo Special Care è in grado di prendersi cura di quei capi delicati (maglioni di lana e cachemire, cappotti, capi in velluto o con applicazioni di paillettes) che è preferibile lavare il meno possibile e che in molti casi necessitano semplicemente di essere rinfrescati dopo l’utilizzo.

LG Styler introduce un nuovo modo di gestire il bucato e gli indumenti: il nostro guardaroba intelligente infatti riduce il tempo impiegato nelle attività domestiche, permettendo alle persone di dedicarsi ad attività più piacevoli, avendo la certezza di avere un armadio sempre pulito e in ordine – dichiara Francesco Salza, Consumer Electronics Director di LG Italia.

Prezzo e disponibilità

LG Styler arriva in Italia con un’offerta lancio di 1998,99€. Per maggiori dettagli potete consultare la pagina ufficiale.