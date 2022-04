L’IFA di Berlino conferma le date: il ritorno del salone berlinese dal 2 al 6 settembre

Torna l’IFA di Berlino. Dopo due anni di passione con un’edizione tenutasi in forma parziale (2020) e un’altra completamente cancellata dalla pandemia (2021), la più grande kermesse di comsumer elettronica d’Europa ha confermato che l’edizione 2022 si terrà dal 2 al 6 settembre prossimo.

“È ora, finalmente, di ‘realizzare’ e organizzare ancora una volta una fiera in tutta la sua interezza nel parco della Messe Berlin e in una città che non è solo la capitale del mercato d’elettronica di consumo, ma un vero e proprio hub europeo“, ha affermato Jens Heithecker, Direttore Esecutivo di IFA e Vice Presidente Esecutivo del Gruppo Messe Berlin. “Molti marchi leader a livello mondiale hanno già confermato la loro partecipazione. Registriamo una forte domanda per l’area IFA Fitness & Digital Health e la sezione Elettrodomestici“.

Nell’arco di cinque giorni, dal 2 al 6 settembre 2022, l’IFA di Berlino riunirà i marchi leader mondiali dell’elettronica di consumo, degli elettrodomestici, della tecnologia dell’informazione e e delle telecomunicazioni, fornendo un’opportunità e una piattaforma uniche per il rilancio dell’industria mondiale.

Come negli anni scorsi, il concept combinerà elementi b2b e b2c, il che consente alle aziende partecipanti di mostrare prodotti e marchi in un contesto molto ampio.

Secondo Martin Ecknig, CEO di Messe Berlin “IFA 2022 ha il potenziale per essere la prima fiera veramente globale per l’industria CE dall’inizio della pandemia. L’industria ha un forte desiderio di tornare a un evento in presenza e ci impegniamo a renderlo realtà a Berlino questo settembre in modo sicuro e di successo“.

La zona espositiva di Berlino riapre alle fiere di settore proprio questa settimana con Fruit Logistica (5-7 aprile 2022) la più grande esposizione mondiale della frutta. Grazie all’allentamento delle restrizioni anti Covid in Germania i partecipanti possono accedere ai principali eventi a Berlino senza dover presentare alcuna certificazione di guarigione o vaccinazione. Un risultato che merita di essere sottolineato.