Twitter: arriva (finalmente) la funzione “modifica”

Twitter ha da qualche giorno un nuovo principale azionista di fronte a Elon Musk. E il miliardario americano di origine sudafricana a capo di Tesla non ha perso tempo nel far “pesare” la sua presenza. La prima cosa che ha fatto dopo aver acquisito il 9,2% della società è stata chiedere ai suoi follower se avessero gradito un pulsante Modifica (il tanto atteso tasto edit).



Con 4 milioni di voti, il risultato è stato schiacciante: il 73,6% ha votato “yes”, dimostrandosi totalmente favorevole all’aggiunta della funzione. Il team di comunicazione del social media ha confermato che gli sviluppatori dell’azienda stanno lavorando alla funzione Modifica dal 2021 e che i test saranno attivati nei “prossimi mesi”.

L’account Communications del social network ha anche pubblicato una gif che rivela dove sarà collocato il pulsante “Modifica Tweet” – nel menu a tre punti, proprio sotto Aggiungi/Rimuovi dagli elenchi.

Jay Sullivan, responsabile di prodotto di Twitter, ha affermato che la funzione edit sarebbe “la funzionalità di Twitter più richiesta da molti anni”. E non vediamo alcun motivo – onestamente – per stupirsene.

Sullivan ha anche aggiunto che il team avrebbe ancora bisogno di tempo per mettere meglio a punto la nuova funzione poiché questa “potrebbe essere utilizzata per alterare le conversazioni pubbliche”. La funzione beta sarà messa a disposizione in prima battura pet gli utenti premium di Twitter, quelli con la spunta blu. Ma in un secondo tempo sarà messa a disposizione di tutti gli account.