Nothing, l’azienda tech fondata da Carl Pei, fa sicuramente parlare di sé: dal nome stravagante, alle cuffie semitrasparenti uscite quest’anno, fino al futuro lancio di uno smartphone. Ed è proprio di quest’ultimo che si parla. Una dichiarazione dell’azienda fa intuire che l’arrivo del dispositivo sia molto vicino.

Quindi è confermato: lo smartphone di Nothing sarà annunciato questa settimana. Il lancio potrebbe avvenire un po’ più in là: alcuni informatori parlano del 21 luglio, data comunque non ancora confermata.

In un tweet precedente, la compagnia ricapitola tutte le informazioni che presentate in via ufficiale fino ad’ora. Le caratteristiche di spicco sono il frame di alluminio riciclato, il retro trasparente, ricarica wireless, un processore Qualcomm Snapdragon e la mancanza di “mento”, ovvero la sporgenza inferiore che è di solito presente nei telefoni dotati di notch.

Ma non finisce qui. Sono già state rivelate, in via non ufficiale chiaramente, diverse specifiche del prodotto finale. Potrebbe essere un abbaglio, ma secondo il leaker TechDroider lo schermo OLED avrà dimensioni di 6,55 pollici con risoluzione 1080 x 2400, pannello piatto e refresh rate molto alto. Abbiamo anche un possibile prezzo: 500€.